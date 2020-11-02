أستاذ قانون: مصر من أعلى دول العالم تصويتا بالانتخابات هذه الفترة

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يجب تقييم التصويت على انتخابات مجلس النواب المصري، كحالة متجردة بعيدة عن كل الظروف التي تؤثر عليها وتؤدي إلى زيادتها أو خفضها، مشددًا على أن 28% نسبة مشاركة المصريين خلال المرحلة الأولى ليست قليلة، ولو كانت الظروف طبيعية لكان من الممكن أن تقترب من 45% أو 50%.

وأضاف "المغازي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "لدينا الكثير من التخوفات حول العالم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، حتى إن بعض الدول اضطرت إلى تأجيل انتخاباتها من أجل ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية، لكن الدولة المصرية استطاعت تطبيق الإجراءات الاحترازية بنجاح كبير ووفرت العديد من اللجان الانتخابية".

وتابع أن عدد اللجان في مصر كان كبيرًا جدًا للدرجة التي جعلت الناخب يستطيع أن يصل إلى لجنته وأن تكون عملية التصويت ميسرة لا زحام فيها، وبالتالي فإن مصر تعتبر من أعلى نسب العالم حاليًا على مستوى التصويت في الانتخابات في ظل كل هذه العوامل والظروف العالمية والإجراءات الاحترازية، وذلك خلال الفترة الحالية.

وأشار "المغازي" إلى أنه يتوقع أن تكون نسبة التصويت في المرحلة الثانية أعلى من الأولى، لأن المرشحين سيحشدون مؤيديهم بدرجة أكبر، ولن تقل عن 30% وقد تصل إلى 40%.