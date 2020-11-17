أستاذ كبد: تطعيمات كورونا ستكون متاحة في مارس المقبل

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بقصر العيني، إن الفترة الحالية حرجة لأن التطعيم ضد فيروس كورونا لم يظهر حتى الآن، متوقعا أن تتاح التطعيمات التي يجري الحديث عنها حاليا في فصل الربيع المقبل، تحديدا في مارس أو أبريل المقبلين، لافتا إلى أن هناك فئات لها أولوية للحصول عليه.

وأضاف "عمر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك 3 أنواع أساسية من اللقاحات، حيث إن اللقاحات التي وصلت للمرحلة الثالثة انخفضت للغاية، وبالرغم من ذلك الموجودة حاليا بها "بشائر خير".

وأوضح أن الانفلونزا الموسمية تنشط خلال فصل الشتاء، وتختلف بشكل كبير عن فيروس كورونا، لافتا إلى أنه يوجد 3 أنواع من الفيروسات وهى البرد والإنفلونزا وكورونا، موضحا أن أعراضها متشابهة لكن شدة الإصابة تختلف.

وأشار إلى أن أعراض البرد ترتكز فى السعال والعطس والرشح وارتفاع طفيف في درجة الحرارة، بينما الانفلونزا وكورونا تصيب الجسم بالكامل وأعراضها شديدة، لافتا إلى أن الفيروس يستوطن في الفم والأنف لأنهما يعتبران من مستقبلات الفيروس، إضافة إلى مستقبلات الصدر والرئتين والكبد والأمعاء والعضلات، ولا يمكن التعويل على الأعراض فقط لتشخيص كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101179 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 242 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد"، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 111009 حالة من ضمنهم 101179 حالة تم شفاؤها، و6465 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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