إليك خرائط وإحداثيات مستشفيات عزل وفرز حالات اشتباه كورونا بالمحافظات

مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تستعد وزارة الصحة في الوقت الحالي، لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس، خاصةً بعد إعلان بعض الدول الأوروبية الغلق التام، والأحاديث عن سرعة انتشار الفيروس، مقارنة بالموجة الأولى وزيادة أعداد الإصابات.

وفي هذا الصدد، تقدم "الوطن" بالخرائط والإحداثيات، الخريطة الكاملة لمستشفيات فرز وعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، على النحو التالي:

مستشفيات محافظة القاهرة

ضمت محافظات القاهرة الكبرى 35 مستشفى لعلاج مصابي كورونا، ضمن القائمة التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان جاء توزيعها كالتالي:

مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين.

مستشفى جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر.

مستشفى جراحات اليوم الواحد بالزاوية الحمراء.

مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج.

مستشفى تأمين صحي المقـطم.

مستشفى تأمين صحي شبـرا.

مستشفى تأمين صحي النصر بحلوان.

مستشفى منشية البكري العام.

مستشفى المنيرة العام.

مستشفى حلوان العام.

مستشفى القاهرة الجديدة المركزي.

مستشفى الساحل.

مستشفى المطرية.

مستشفى أحمد ماهر.

مستشفى الجمهورية.

المستشفى القبطي.

مستشفى مبرة المعادي.

مستشفى مبرة مصر القديمة.

مستشفى الإصلاح الإسلامي.

مستشفى شبرا العام.

مستشفى الخازندار العام.

مستشفى دار السلام العام.

مستشفى روض الفرج العام.

مستشفى عين شمس العام.

مستشفى الشروق المركزي.

مستشفى التبين المركزي.

مستشفى صيدناوي.

مستشفى قصر العيني الفرنساوي - جامعة القاهرة.

مستشفى جامعة الأزهر التخصصي.

مستشفى الاستقبال القديم جامعة عين شمس.

المستشفى الميداني جامعة عين شمس.

طب المسنين جامعة عين شمس.

مستشفى الباطنة جامعة القاهرة.

مستشفى الزهراء الجامعي - جامعة الأزهر.

مستشفى بدر الجامعي - جامعة حلوان.

مستشفيات محافظة الجيزة

وفي محافظة الجيزة، يوجد نحو 17 مستشفى جاء توزيعها على النحو التالي:

مستشفى تأمين 6 أكتوبر.

مستشفى أم المصريين العام.

مستشفى الصف المركزي.

مستشفى الوراق المركزي.

مستشفى البدرشين العام.

مستشفى إمبابة العام.

مستشفى بولاق الدكرور العام.

مستشفى التحرير العام.

مستشفى أطفيح المركزي.

مستشفى العياط المركزي.

مستشفى أبو النمرس المركزي.

مستشفى أوسيم المركزي.

مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

مستشفى الواحات البحرية المركزي.

مستشفى الشيخ زايد المركزي.

مستشفى منشاة القناطر المركزي.

مستشفى صدر العياط.

مستشفيات محافظة الإسكندرية

كما يوجد نحو 13 مستشفى بمحافظة الإسكندرية موزعين كالتالي:

مستشفى جمال عبدالناصر.

مستشفى كرموز العمال.

مستشفى العامرية العام.

مستشفى أبو قير النموذجي.

مستشفى رأس التين العام.

مستشفى الجمهورية العام.

مستشفى أبو قير المركزي.

مستشفى جمال حمادة الخيري المركزي.

مستشفى برج العرب المركزي.

مستشفى صدر المعمورة.

مستشفى صدر كوم الشقافة.

مستشفى حميات الإسكندرية.

مستشفيات محافظة مطروح

مستشفى مطروح العام.

مستشفى سيوة المركزي.

مستشفى الحمام المركزي.

مستشفى الضبعة المركزي.

مستشفى العلمين المركزي.

مستشفى الصدر مطروح.

مستشفى رأس الحكمة المركزي.

مستشفى الحميات بمطروح.

مستشفيات محافظة القليوبية

مستشفى قليوب التخصصي.

مستشفى النيل للتأمين الصحي.

مستشفى بنها التعليمى.

مستشفى ناصر العام.

مستشفى بهتيم المركزي.

مستشفى أبو المنجا المركزي.

مستشفى صدر بالمرج.

مستشفى تأمين صحي بنهـا النموذجي.

مستشفى شبين القناطر.

مستشفى حميات بنها.

مستشفى حميات طوخ.

مستشفى العبور جامعة عين شمس.

مستشفى الجراحة الجامعي جامعة بنها.

مستشفيات محافظة البحيرة

مستشفى إيتاي البارود المركزي.

مستشفى كفر الدوار المركزي.

مستشفى دمنهور التعليمي.

مستشفى أبو حمص المركزي.

مستشفى الدلنجات المركزي.

مستشفى المحمودية المركزي.

مستشفى شبراخيت المركزي‎.

مستشفى حوش عيسى المركزي.

مستشفى الرحمانية المركزي.

مستشفى أدفينا المركزي.

مستشفى النوبارية المركزي.

مستشفى رشيد.

مستشفى أبو المطامير العام.

مستشفى صدر دمنهور.

مستشفى إدكو العام.

مستشفى حميات دمنهور.

مستشفى الحميات بكفر الدوار.

مستشفيات محافظات الدلتا

وضمت محافظات الدلتا 108 مستشفيات، حيث تضمن محافظة الدقهلية 27 مستشفى، والشرقية 25 مستشفى، ثم المنوفية ودمياط كلٍ منها 15 مستشفى، فيما ضمت محافظة الغربية 14 مستشفى، و12 مستشفى في محافظة كفر الشيخ، وجاء توزيعها كالتالي:

مستشفيات محافظة دمياط

مستشفى دمياط التخصصي.

مستشفى الروضة المركزي.

مستشفى كفر البطيخ المركزي.

مستشفى دمياط العام.

مستشفى حميات دمياط.

مستشفى الزرقاء المركزي.

مستشفى الهلال بدمياط.

جراحات اليوم الواحد برأس البر.

مستشفى رأس البر المركزي.

مستتشفى فارسكور العام.

مستشفى الصدر بدمياط.

مستشفى ميت أبو غالب المركزي.

مستشفى السرور المركزي‎.

مستشفى كفر سعد المركزي.

مستشفى عزبة البرج المركزي.

مستشفيات محافظة الغربية

مستشفى المحلة الكبرى العام.

مستشفى زفتي العام.

التأمين الصحي مستشفى المجمع الطبي.

مستشفى المبرة بالمحلة.

مستشفى المنشاوي العام.

مستشفى سمنود المركزي.

مستشفى قطور المركزي.

مستشفى بسيون المركزي.

مستشفى السنطة.

مسشتفى إبيار المركزي.

مستشفى الصدر بالمحلة الكبرى.

مستشفى الحميات بطنطا.

مستشفى حميات المحلة.

مستشفى الصدر بطنطا.

مستشفى مبرة المحلة

مستشفى طنطا الجامعي جامعة طنطا.

مستشفيات محافظة المنوفية

مستشفى بركة السبع المركزي.

مستشفى الشهداء المركزي.

جراحات اليوم الواحد أشمون.

مستشفى شبين الكوم التعليمي.

مستشفى الهلال للتأمين الصحي بشبين الكوم.

مستشفى منوف العام.

مستشفى الباجور العام.

مستشفى قوسينا المركزي.

مستشفى أشمون المركزي.

مستشفى تلا المركزي.

مستشفى السادات المركزي.

مستشفى زاوية الناعورة.

مستشفى سرس الليان العام.

مستشفى الصدر منوف.

مستشفى الصدر ميت خلف.

معهد الكبد القومي جامعة المنوفية.

مستشفيات محافظة الدقهلية

مستشفى المنصورة الدولي.

مستشفى السنبلاوين العام.

مستشفى المنزلة المركزي.

مستشفى ميت غمر العام.

مستشفى نبروة المركزي.

مستشفى شربين المركزي.

مستشفى التأمين الصحي بسندوب.

مستشفى دكرنس العام.

مستشفى منية النصر المركزي.

مستشفى أجا المركزي.

مستشفى الجمالية المركزي.

مستشفى بلقاس المركزي.

مستشفى المقاطعة المركزي بالسنبلاوين.

مستشفى جمصة المركزي‎.

مستشفى شبرا سندي المركزي.

مستشفى ميت سلسيل المركزي.

مستشفى دماص المركزي.

مستشفى أتميدة المركزي.

مستشفى شبراهور المركزي.

مستشفى الكردي المركزي.

مستشفى صدر المنصورة.

مستشفى صدر بهوت.

مستشفى صدر دكرنس.

مستشفى الصدر المنزلة.

مستشفى صدر المنزلة.

مستشفى المنصورة التخصصي.

مستشفى المنصورة الجامعي - جامعة المنصورة.

مستشفيات محافظة الشرقية

مستشفى الأحرار.

مستشفى الحسينية المركزي.

مستشفى بلبيس المركزي.

مستشفى الزقازيق العام.

مستشفى فاقوس العام.

مستشفى القنايات المركزي.

مستشفى منيا القمح المركزي.

مستشفى هيهيا المركزي.

مستشفى أبو حماد المركزي.

مستشفى ديرب نجم المركزي.

مستشفى الصالحية المركزي.

مستشفى السعديين المركزي.

مستشفى مشتول السوق المركزي.

مستشفى الإبراهيمية المركزي.

مستشفى الصوفية المركزي.

مستشفى أولاد صقر المركزي‎.

مستشفى القرين المركزي.

مستشفى تلراك المركزي.

مستشفى أبو كبير المركزي.

مستشفى كفر صقر المركزي.

مستشفى الصدر بالزقازيق.

مستشفى حميات الزقازيق.

مستشفى المبرة بالزقازيق.

مستشفى الحميات بفاقوس.

مستشفى الزاويل المركزي.

مستشفى الجراحة الجديد - جامعة الزقازيق.

مستشفيات محافظة كفر الشيخ

مستشفى العبور.

مستشفى حميات كفر الشيخ.

مستشفى فوه.

مستشفى كفر الشيخ العام.

مستشفى دسوق العام.

مستشفى سيدي سالم المركزي.

مستشفى قلين المركزي.

مستشفى الحامول المركزي.

مستشفى فوه للتأمين الصحي.

مستشفى سيدي غازي المركزي.

مستشفى الصدر بكفر الشيخ.

مستشفى الحميات بدسوق‎.

مستشفى جامعة كفر الشيخ.

مستشفيات القناة وسيناء

وضمت محافظات القناة وسيناء 22 مستشفى، حيث تم تخصيص 5 مستشفيات في بورسعيد، و4 مستشفيات في السويس، و6 في شمال سيناء، و5 في جنوب سيناء، واثنين في محافظة الإسماعيلية، وجاء توزيعهم كالتالي:

مستشفيات محافظة بورسعيد

مستشفى الزهور العام.

مستشفى الحميات بورسعيد.

مستشفى بورفؤاد العام.

مستشفى المبرة.

مستشفى الصدر ببورسعيد.

مستشفيات محافظة الإسماعيلية

مستشفى الإسماعيلية العام.

مستشفى الصدر بالإسماعيلية.

مستشفى الجراحات التخصصية - جامعة قناة السويس.

مستشفيات محافظة السويس

مستشفى السويس العام.

مستشفى الصدر.

مستشفى الحميات بالسويس.

مستشفى التأمين الصحي بالسويس.

مستشفيات محافظة شمال سيناء

مستشفى العريش العام.

مستشفى رفح المركزي.

مستشفى نخل المركزي.

مستشفى صدر العريش.

مستشفى بئر العبد المركزي.

مستشفى الشيخ زويد المركزي.

مستشفيات محافظة جنوب سيناء

مستشفى الطور العام.

مستشفى نويبع المركزي.

مستشفى أبورديس المركزي.

مستشفى رأس سدر العام.

مستشفى شرم الدولي.

مستشفيات محافظات الصعيد والبحر الأحمر

وضمت محافظات الفيوم والصعيد والوادي الجديد والبحر الأحمر المستشفيات المتبقية، حيث تتضمن محافظة سوهاج 16 مستشفى، ولكلٍ من أسيوط والمنيا 14 مستشفى، وأسوان 14 مستشفى، وجاء توزيعها على النحو التالي:

مستشفيات محافظة الفيوم

مستشفى طامية المركزي.

مستشفى الفيوم العام.

مستشفى التأمين الصحي الفيوم.

مستشفى أبشواي المركزي.

مستشفى سنورس المركزي.

مستشفى إطسا المركزي.

مستشفى الصدر بالفيوم.

مستشفى فيديمين.

مستشفى الباطنة الجامعة - جامعة الفيوم.

مستشفيات محافظة بني سويف

مستشفى ناصر المركزي.

مستشفى التأمين الصحي بني سويف.

مستشفى الحميات بني سويف.

مستشفى سمسطا.

مستشفى الصدر.

مستشفى الواسطى المركزي.

مستشفى الفشن المركزي.

مستشفى بني سويف الجامعي - جامعة بني سويف.

مستشفيات محافظة المنيا

مستشفى مطاي المركزي.

مستشفى صدر بني مزار.

مستشفى العدوة المركزي.

مستشفى مغاغة المركزي.

مستشفى حميات دير مواس.

مستشفى المبرة المنيا.

جراحات اليوم الواحد سمالوط.

مستشفى بني مزار المركزي.

مستشفى الصدر بالمنيا.

مستشفى الصدر بملوي.

مستشفى حميات المنيا.

مستشفى حميات مغاغة.

مستشفى حميات العدوة.

مستشفى الفكرية المركزي.

مستشفى القلب والصدر الجامعي - جامعة المنيا.

مستشفيات محافظة أسيوط

مستشفى أسيوط العام.

مستشفى الإيمان العام.

مستشفى ديروط العام.

مستشفى منفلوط المركزي.

مستشفى القوصية.

مستشفى أبنوب المركزي.

مستشفى ساحل سليم المركزي.

مستشفى البداري المركزي.

مستشفى صدفا المركزي.

مستشفى صدر أسيوط.

مستشفى الغنايم المركزي.

مستشفى المبرة أسيوط.

حميات ديروط.

مستشفى الحميات‎.

مستشفى الراجحي - جامعة أسيوط.

مستشفيات محافظة سوهاج

مستشفى طهطا العام.

مستشفى البلينا المركزي.

مستشفى الهلال.

مستشفى طما المركزي.

مستشفى المنشأة المركزي.

مستشفى أخميم المركزي.

مستشفى المراغة المركزي.

مستشفى الصدر سوهاج.

مستشفى سوهاج العام.

مستشفى جرجا العام.

مستشفى العسيرات.

مستشفى حميات سوهاج.

مستشفى حميات سفلاق.

مستشفى حميات جهينة.

مستشفى حميات البلينا‎.

مستشفى حميات جرجا.

مستشفى سوهاج الجامعي - جامعة سوهاج.

مستشفيات محافظة قنا

مستشفى قنا العام.

مستشفى قفط التعليمي.

مستشفى قوص المركزي.

مستشفى الوقف المركزي.

مستشفى الصدر قنا.

مستشفى التأمين الصحي بقنا‎.

مستشفى قنا الجامعي - جامعة جنوب الوادي.

مستشفيات محافظة الأقصر

مستشفى الأقصر العام.

مستشفى القرنة المركزي.

مستشفى العديسات المركزي.

مستشفى حميات الأقصر.

مستشفى صدر إسنا.

مستشفيات محافظة أسوان

مستشفى كوم أمبو المركزي.

مستشفى التأمين الصحي بأسوان.

مستشفى أبوسمبل الدولي.

مستشفى نصر النوبة المركزي.

مستشفى دراو المركزي.

مستشفى السباعية المركزي.

مستشفى غرب أسوان المركزي.

مستشفى صدر أسوان.

مستشفى صدر ادفو.

مستشفى صدر كوم أمبو.

مستشفى حميات أدفو.

مستشفى حميات أسوان.

مستشفى حميات نصر النوبة.

مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي - جامعة أسوان.

مستشفيات محافظة الوادي الجديد

مستشفى الفرافرة المركزي.

مستشفى الخارجة العام.

مستشفى الحميات الخارجة.

مستشفى الداخلة العام.

مستشفى صدر الخارجة.

مستشفيات محافظة البحر الأحمر

مستشفى الغردقة العام.

مستشفى شلاتين المركزي.

جراحات اليوم الواحد مرسي علم.

مستشفى رأس غارب المركزي.

مستشفى سفاجا المركزي.

مستشفى حميات الغردقة.

مستشفى القصر المركزي.