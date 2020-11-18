استشاري نفسي: الألعاب الإلكترونية تصيب الأطفال بانفصام الشخصية

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، إن أولياء الأمور عليهم أن يدركوا أن أبناءهم مشروع حياة، ولا يكونوا مجرد "راعين" أو "سبنسور" لهم، وينفقون لإعطائهم أجهزة إلكترونية حديثة، ويهتموا بأن يأكلوا ويشربوا فقط وتلقي التعليم؛ لأن لذك يجعل الأطفال تنمو لكنها لا تحصل على تربية تقوم سلوكيتهم.

وأضاف "هندي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، إن عملية التربية تحتاج إلى متابعة ومراقبة وتوجيه وتحذير ومناقشة؛ لأن الألعاب الإلكترونية تصيب الأطفال بانفصام شخصية وتنمي العنف ولا تعطي مرونة في الحلول البديلة، ولا تضيف لهم مهارات حياتية لازمة لمواجهة المشكلات.

وطالب استشاري الطب النفسي بضرورة الحديث مع الأطفال وجها لوجه، والتجمع على مائد الطعام في المنزل للنقاش ولو مرة واحد في اليوم، حتى لا نترك الأطفال عرضة للألعاب الإلكترونية، والمحتوى غير الأخلاقي الموجود على شبكة الإنترنت.

وأوضح الدكتور وليد هندي أن الفئة العمرية التي أصبحت تصاب بالاكتئاب هي من 18 إلى 24 عاما؛ بسبب عدم وجود دعم اجتماعي لهم، ودخولهم مرحلة المراهقة دون توجيه وإرشاد من الآباء، وتعرضهم لأصدقاء سوء، وتغيرات نفسية كبيرة في هذه المرحلة العمرية.

وشدد "هندي" على عدم عدم ترك المراهقين ليقعوا فريسة لأصدقاء سوء، أو أشخاص مجهولي الهوية على مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه يجب الاستماع لوجهات نظر الأطفال وإقناعهم بالصحيح والبعد عن التوبيخ الدائم لهم والعنف.

وأضاف استشاري الطب النفسي، أن الآباء عليهم تنفيذ وصية الإمام علي بن أبي طالب، التي قال فيها: "لاعبوا أبناءكم سبعا، وعلّموهم سبعا، وصاحبوهم سبعا"، وأهم هذه المراحل هي المصاحبة في عمر المراهقة؛ لأن الأب إذا لم يصاحب ابنه سيصاحبه شخص آخر، وقد يكون صاحب سوء، يدخل الابن في التهلكة.