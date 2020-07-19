"نجدة الطفل": حوادث ضرب الآباء للأطفال الرضع تكررت كثيرا مؤخرا

قال صبرى عثمان، مدير خط نجدة الطفل بمجلس الأمومة والطفولة، إن واقعة اعتداء أب على ابنته التي لم تتجاوز 4 شهور، بالضرب المبرح، نظراً لعدم رغبته فى إنجاب زوجته لفتيات، تكررت كثيراً خلال الفترة الأخيرة، مشدداً على أن المجلس بالتعاون مع وزارة التضامن يعملون على نجدة الجناة وتقديم الدعم الصحى والنفسى لهما.

وأكد "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنهم توصلوا إلى واقعة الطفلة "مكة"، التى تعرضت لضرب شديد من والدها، من مواقع السوشيال ميديا عقب كتابة أم الطفلة لتفاصيل الواقعة يوم الخميس الماضى، وتابع: "تواصلنا مع الأم وعلمنا أنها من محافظة كفر الشيخ ولكنها مقيمة مع زوجها بمنطقة المرج وعقب تحرير الأم محضراً حمل رقم 12984".

ولفت إلى أن تقرير الكشف الطبى على الطفلة والذى تم بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمنطقة المرج، أثبت تعرضها لكدمات فى الوجه، وتابع: "وعضة فى الكتف الأيسر وكسر فى منتصف الساق اليمنى وكسر فى القدم اليسرى"،

ولفت "عثمان"، إلى أن الجانى ما زال متعلقا بالموروث القديم المتعلق بإنجاب الولد، ولذلك تزوج مرتين قبل زوجته الحالية من أجل ذلك، وهو السبب وراء اعتدائه على الطفلة، وتابع: "الأم أكدت أنه منذ إنجابها الطفلة وهي تتعرض للضرب على يد زوجها"، مشيراً إلى أن الأم عندما اعترضت على ذلك أجبرها على توقيع إيصالات أمانة.

من جانبه علق محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، قائلاً: "وزير التضامن وجهت بسرعة تقديم الدعم الطبى والنفسى للأم وابنتها إلى جانب صرف مساعدة مادية لمدة عام".