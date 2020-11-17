إعلان بـ"استئناف التنسيق" بين فلسطين وإسرائيل

أكد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، الثلاثاء، استئناف التنسيق بينهما، بعد تلقي الجانب الفلسطيني "رسائل رسمية"، تؤكد التزام إسرائيل بكل الاتفاقيات الموقعة بينهما.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، على حسابه في تويتر: "على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس، بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية تؤكد التزام إسرائيل بذلك، سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

ونقلت وكالة "وفا" عن الشيخ قوله إن مسار العلاقة مع إسرائيل سيعود كما كان عليه الحال قبل 19 مايو 2020.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن "استلام ورقة من إسرائيل تتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات معنا وعليه نعلن استئناف الاتصالات."

وأضاف أن "السلام مع الفلسطينيين هو ما سيريح إسرائيل بغض عن النظر عمن سيقوم بالتطبيع معها".

كما أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن أمله في "أن تكون إدارة بايدن داعمة لحل الدولتين على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، تأكيده أن "اجتماعا عاجلا سيعقد قريبا مع مسؤولين فلسطينيين، لاستئناف العمل والتنسيق بين الجانبين، بعد إعلان السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق مع إسرائيل"، بحسب سكاي نيوز.

وقال أبو ردينة إن "القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، أو من حيث انتهت المفاوضات أو بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة".

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت قطع علاقتها مع إسرائيل كنوع من الاحتجاج على الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، التي كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النقاب عنها في يناير.

وأعطت إسرائيل الضوء الأخضر لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وتدهورت العلاقات بعد إعلان السلطة الفلسطينية في مايو أيضاً رفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وأدى ذلك إلى عجز كبير في ميزانية السلطة الفلسطينية، التي أصبحت تكافح أيضاً لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم تعد قادرة على سداد اجور الموظفين العموميين لديها، مكتفية بدفع أنصاف تلك الرواتب.