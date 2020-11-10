سفير فلسطين بالقاهرة يستقبل نظيره الكازاخي الجديد في مصر

استقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، نظيره خيرات لاما شريف، سفير فوق العادة والمفوض لجمهورية كازاخستان لدى مصر، وذلك في مقر السفارة.

ورحب دياب اللوح بنظيره الكازاخي، متمنيا له التوفيق والنجاح فى منصبه الجديد في مصر وتحقيق رسالته المنشودة، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية الفلسطينية - الكازاخية لاسيما التعاون الدولي المشترك على مختلف الأصعدة الرسمية والشعبية.

ووضع السفير دياب اللوح نظيره في صورة المستجدات السياسية والانتهاكات المستمرة وتصاعد الهجمات الاستيطانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا له أن فلسطين تواجه حربا شعواء تهدف إلى الاستيلاء وتهويد الأرض الفلسطينية في تجاوز سافر للقوانين الدولية، واستمرار جهود المصالحة الفلسطينية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.

وتطرق إلى مبادرة الرئيس محمود عباس للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط على أساس آلية متعددة الأطراف، من أجل تطبيق الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة.

من جانبه، أكد السفير خيرات على موقف بلاده المؤيد لحل الدولتين وتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس القانون الدولي، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 242 و 338 ومبادرة السلام العربية الصادرة عام 2002، ودعم إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واتفق الطرفان، على استمرار التعاون والتشاور، بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.