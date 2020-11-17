المستشار محمود إسماعيل: حسم تشكيل اللجنة العامة بمجلس الشيوخ

أكد المستشار محمود إسماعيل الأمين العام لمجلس الشيوخ، انتهاء لجنة لائحة المجلس، من صياغة عدد من المواد الخلافية، ومن بينها تمثيل الهيئات البرلمانية داخل اللجنة العامة للمجلس.

وقال إسماعيل، كان مقترح أن يكون لكل حزب ممثل بـ5 أعضاء يكون له عضو في اللجنة العامة، لكنه تم تعديل ذلك بأن يكون كل حزب ممثل بـ3 أعضاء في المجلس، يكون له عضو في اللجنة العامة، وهي المنوط بها إدارة وتنظيم شئون المجلس وفق اللائحة.

وأوضح الأمين العام للمجلس، أنه تم حسم المادة المتعلقة بالشعبة البرلمانية لمصر في الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدا أن لائحة الاتحاد، تنص على أن أي دولة بنظام المجلسين يكون كل منهم داخل شعبة واحدة، مناصفة بين المجلسين، ومن ثم سيكون تمثيل شعبة مصر بالتنسيق بين هيئة مكتب مجلس النواب، وهيئة مكتب مجلس الشيوخ، ويكون تمثيل مصر بالشعبة البرلمانية بالمشاركة.

وفى السياق ذاته، أكد المستشار بهاء أبوشقه وكيل مجلس الشيوخ، أن لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، انتهت من أعمالها، بعد مناقشات مستفيضة، تم فيها الاستماع للرأي والرأي الآخر، مشيرا إلى أن كل الصياغات جاءت منضبطة تتفق مع الدستور والقانون.

وأوضح "أبوشقه" في تصريحات للمحررين البرلمانين، بأن اللائحة تضمنت اختصاصات مجلس الشيوخ، وأهمية دوره في الحياة السياسية، التي تستهدف مسيرة النهضة الشاملة على كل المستويات والأصعدة، ليسهم المجلس بدور فعال ومنشود في أطار الصلاحيات المقررة في الدستور وقانون مجلس الشيوخ.

وكذلك دوره فى مناقشة اقتراحات مشروع الخطة العامة للتنميه الاجتماعية والاقتصادية ومشروعات القوانين المتعلقه بالدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، عن موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو سياستها بالشئون العربية أو الأفريقية، وهو ترجمة للدور المنتظر من مجلس الشيوخ.

وقال أبوشقة، إن اللجنة توافقت على كل مواد اللائحة ليتم عرضها إلى الجلسة العامة يوم 29 نوفمبر، وكذلك الانتهاء من جميع المواد الخلافية بأسلوب ديمقراطي، وتم الاستماع إلى كل أراء أعضاء اللجنة، وتم التصويت طبقا للدستور والقانون.

وتابع أبوشقة، أن اللجنة أقرت اختصاصات مجلس الشيوخ واختصاصات اللجان، وحقوق الأعضاء وواجباتهم وإدارة الجلسة والحصانة النيابية، وتضمنت كل ماهو متطلب لعمل مجلس الشيوخ.