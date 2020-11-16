رئيس مجلس الشيوخ: مصر تشهد طفرة في التعامل مع أبنائنا بالخارج

التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حيث ساد جو من الود والترحاب، قدمت من خلاله وزيرة الهجرة التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ بمناسبة توليه مسؤولية الغرفة الثانية للبرلمان.

وأثنى رئيس مجلس الشيوخ على الجهود التى تبذلها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، قائلا "سعداء بالأداء الذى تقوم به الوزارة للحفاظ على المصريين في كل مكان".

وأضاف: "هذه طفرة لم نرها من قبل ونطمح لمزيد من الجهود المبذولة في هذا السياق ونتطلع لتعاون وثيق بين الوزارة ومجلس الشيوخ".

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم: "كان هناك اهتمام كبير من المصريين بالخارج بانتخاب الغرفة الثانية، وكنت أتابع الأمر من غرفة العمليات بنفسي".

وتابعت "مكرم": "مشاركة المصريين بالخارج في معركة الشيوخ تعكس وعيهم بأهمية الغرفة"، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقاً بين الوزارة ومجلس الشيوخ وستعرض ملفات الوزارة على المجلس.