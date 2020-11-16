قبل التصويت على لائحته النهائية.. كيف يشارك مجلس الشيوخ في التشريع؟

تنتظر اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، جلسة التصويت النهائي على مشروع القانون بعد انتهاء لجنة الصياغة من مراجعته، أمس، وذلك لإعداد تقرير نهائي يعرض في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وفيما يخص الجانب التشريعي كان المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، أشار إلى أن لجنة الصياغة انتهت إلى أن "الشيوخ" مجلس نيابي يشارك في التشريع، ويكون ذلك من خلال إبداء الرأي وفقا للمادة 249 من الدستور، وقد يقترح فيما تنتهي إليه دراسته لمعالجة مسألة من المسائل أن تصدر بقانون ومن هذا المنطلق فمن الممكن أن يقترح المجلس مشروع قانون ويعرضه على رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء للنظر فيه.

وأضاف إسماعيل، أن التوصية قد تكون بتعديل تشريعي وليس هناك ما يمنع أن يعد المجلس مشروع قانون من هذا المنطلق ويرسله إلى رئيس الجمهورية ويمارس رئيس الجمهورية ما يراه في شأن هذا المقترح، بحسب تصريحات صحفية سابقة.

شوقي السيد: مجلس الشيوخ يشارك بالتشريع إجباريا

قال الدكتور شوقي السيد الخبير الدستوري، إن اللائحة التي أنهتها لجنة الصياغة بعد لتصويت النهائي عليها تنتظر العرض على الجلسة العامة يوم 27 نوفمبر الحالي للموافقة عليها أو إجراء بعض التعديلات عليها، وبعدها تعرض على البرلمان "السلطة الشريعية"، وحال الموافقة عليها أو طلب تعديلها تعرض على رئيس الجمهورية في صيغتها النهائية لإقرارها.

وأشار السيد، في حديثه لـ"الوطن" إلى أن مجلس الشيوخ مجلس نيابي يشارك في التشريع، وهو ما على اللائحة الالتزام به بوضع مواد لا تتعارض مع أي نص دستوري، أو قانون مجلس الشيوخ، وبالتالي لا يمكن إدخال صلاحيات جديدة للمجلس من خلال اللائحة التي يتم إقرارها بقانون، حيث إن "الدستور أبو القوانين"، ولا يجوز إدخال تعديلات بما تخالف مواده.

وأوضح الفقيه الدستوري، أن مجلس الشيوخ يشارك في التشريع مشاركة "إجبارية" في بعض الصور التشريعية مثل التعديل الدستوري، كما أنه يصل لدرجة اقتراح مشروعات القوانين وإرسالها لمجلس النواب لمناقشته.

وكان المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ورئيس لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ، أن لجنة الصياغة انتهت من أعمالها بمراجعة ومناقشة جميع مواد اللائحة، طبقا للنصوص الدستورية والقانونية لإعداد لائحة جيدة تليق بمجلس الشيوخ "الغرفة الثانية من التشريع"، وأن لجنة الصياغة فحصت واستعرضت جميع المبادئ والمواد الدستورية والقانونية للتأكيد على إخراج لائحة منضبطه لمجلس الشيوخ طبقا للدستور والقانون، وأن اللجنة ستعرض الصياغة النهائيه لمشروع اللائحة على لجنة إعداد اللائحة يوم 17 نوفمبر الجاري، لمناقشتها والتصويت عليها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية حيالها من عرض على الجلسة العامة والموافقة عليها تمهيدا لمناقشتها في مجلس النواب لإخراجها في صورة قانون على غرار القانون رقم 1 لسنه 2016 الخاصة بلائحة مجلس النواب للموافقه عليها وإصدراها بقانون ونشرها بالجريدة الرسمية.