"المترو": أكمنة سرية داخل وخارج القطارات لمواجهة "خلع الكمامة"

قدم أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، باسم جميع العاملين بمترو الأنفاق ووزارة النقل، النعي لوزارة الداخلية في استشهاد اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذي استشهد إثر سقوطه في "هواية" المترو بمحطة مسرة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم".

وأضاف "عبدالهادي"، أن شرطة النقل المواصلات وشرطة مترو الأنفاق، منتشرون بمحطات المترو المختلفة، لمنع الركاب من استخدام المترو بدون ارتداء الكمامة، موضحًا أنه بداية من السبت المقبل الموافق 21 من نوفمبر الجاري، سيكون هناك أكمنة ثابتة داخل المحطات، وأكمنة متحركة داخل القطارات، لإجبار جميع الركاب على ارتداء الكمامة.

وأشار المتحدث باسم مترو الانفاق، إلى أنه سيتم تغريم من يستغني عن الكمامة، فكل محطات المترو، يتوفر بها الآن منافذ لبيع الكمامات بسعر 3 جنيهات للواحدة، لمساعدة المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية، لكن مشرفي المترو يفاجأون بالمواطن بعد شرائه للكمامة، يرتديها فقط حتى يمر من أمامهم، ومع ركوبه للقطار يخلعها، وهناك أكمنة سرية لمواجهة تلك الظاهرة.

وأوضح أن الحكومة المصرية لمواجهة ذلك، كانت أقرت غرامة على من يقوم بهذا الفعل، قدرها 4 آلاف جنيه مصري بحد أقصى، وتقوم شرطة المترو وشرطة النقل والمواصلات، بتحرير محاضر وفرض غرامات مالية بشكل يومي للمخالفين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".