انتشار أفراد أمن على بوابات المترو لمنع دخول غير الملتزمين بالكمامة

شهدت العديد من محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، منذ قليل، انتشار فرق أمن إداري على البوابات الإلكترونية المخصّصة لدخول وخروج الركاب من وإلى رصيف المحطات لاستقلال قطارات المترو، لمنع أي راكب من دخول لرصيف المحطات لا يرتدي الكمامة الطبية، تنفيذًا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق غرامات مالية فورية على المخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء في هذا الأمر.

من ناحية أخرى، قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة، ولا توجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، مشيراً إلى أن فرق الأمن الإداري مسؤولة مسؤولية كاملة عن عدم دخول أي راكب لا يرتدى الكمامة الطبية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأكد أن هناك غرامة مالية قدرها 4 آلاف جنيه يتم تطبيقها على المخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامات الطبية في المواصلات العامة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

متحدث المترو: لا توجد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل

وأكد "عبدالهادي"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الشركة تقوم يومياً بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدّمة لجمهور الركاب المسافرين.

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أن جميع القطارات العاملة بالخطوط الثلاثة للمترو تخضع لعمليات تعقيم يومياً قبل وبعد انطلاق الرحلات، موضحاً أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية بشكل منتظم قبل بدء عملية التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، لافتاً إلى أن جميع ورش الصيانة يتم تعقيمها يومياً، لمواجهة كورونا.

وأضاف "عبدالهادي"، بأن غرفة العمليات المركزية بالشركة تتابع سير حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة، لحظة بلحظة للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أزمات تؤثر على حركة التشغيل، مؤكداً أن الوحدات الإسعافية المتنقلة بالمحطات تعالج الحالات المرضية المفاجئة والطارئة.