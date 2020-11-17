حفظ قرآن وتصوف.. رحلة بهاء سلطان مع الغناء من الابتعاد إلى العودة

اختفى المطرب بهاء سلطان عن الوسط الغنائي، بعد مشكلته مع المنتج نصر محروس، رغم نجاحة الكبير، إلا أنه قرر الابتعاد والتركيز في حفظ القرآن والإنشاد الديني، وانتشرت خلال فترة اختفائه، فيديوهات عبر يوتيوب، وهو يرتل القرآن بصوته.

وفي اول ظهور له مع إسعاد يونس خلال برنامج "صاحبة السعادة"، أعلن بهاء حفظه للقرآن الكريم كاملا طوال فترة اختفائه عن الساحة الفنية.

وفي أكتوبر الماضي، قال أحمد علي درويش، إمام وخطيب مسجد الإمام البوصيري بالإسكندرية، إنه فوجئ بدخول الفنان بهاء سلطان، طالبًا من يأخذ بيده، زاعمًا أنه وعده بأن تقتصر أعماله على تقديم الفن الهادف والابتهالات والأناشيد الدينية فقط.

ونشر "درويش" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعه مع بهاء سلطان، مُعلقًا عليها: "تحدثت مع بعض الشباب عنه، وأني أرى بداخله إنساناً آخر، فأكد لي واحد منهم أنه يعتزم هذه الأيام اقتصار وتوجيه نشاطه الفني بأكمله للابتهالات والمدائح النبوية فدعوت الله له".

وتابع: "إذ بي اليوم قبل صلاة الفجر فوجئت بدخوله عليّ مُسَلِمًا مبتسمًا يريد أن "يفضفض" وأن يلقي ما بداخله وما على عاتقه من أحمال، مريدًا من يأخذ بيده، متمنيًا اقتصاره على الفن الهادف والابتهالات والأناشيد، وخلال جلستي معه تأكد لي انطباعي الطيب عنه، فوجدناه إنسانًا بمعنى الكلمة، مقيمًا للصلاة، تاليًا لكتاب الله حافظًا له، مؤديًا للواجبات، محبًا لله جل وعلا خاشيًا له، ومحبًا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبًا لأولياء الله.. إنه الأستاذ الخلوق بهاء سلطان، أرشدني الله وإياه وهدانا سواء الصراط واستعملنا لخدمة دينه".

ليقرر بهاء سلطان بعد ازمته مع المنتج نصر محروس عودته مرة اخري للوسط الغنائي بأغاني هادفة تحترم جمهوره الذي وقف معه في ازمته مع نصر محروس وأظهر مدي حبه له