"التعليم العالي": جامعاتنا مليئة بالكنوز

قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن وجود 2% في قائمة أهم العلماء في العالم، من المصريين، يؤكد أن جامعاتنا مليئة بالكنوز، والطلاب يجب أن يستفيدوا من هذه الكنوز، وهذا يفيد التعليم في مصر، ولو لم يكن التعليم جيدا لما خرج منها علماء متميزون، هذا يجعل الجامعات المصرية قبلة للطلاب.

وأضاف "عبدالغفار"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن القيادة السياسية مؤمنة بالاستثمار في البشر، وأهم جانب في الاستثمار هو التعليم الجيد، والاستثمارات وصلت إلى 120 مليار جنيه مصري، والتصنيف المصري في مجال جودة التعليم ارتفع، ووصل في 2016 إلى 51 من بين 80 دولة، وفي 2019، وصلنا إلى المركز 42 عالميا، وهذا يعني أننا نقفز في الترتيب بدعم من القيادة السياسية، على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن العلماء لهم النصيب الأكثر من المجهود، في الوصول إلى هذه الإنجازات، واليوم مازال العبء الأكبر عليهم، ولكن الدولة مساهمة في رفع كفاءة الجامعات، ورفعت المكافآت لمن ينشر أبحاثه دوليا، وجددت الاتفاقية مع شركة "مايكروسوفت" لتحديث البرامج الخاصة بالأبحاث في الجامعات، والدولة أطلقت تمويلا يزيد عن 100 مليون جنيه للمشاريع البحثية التي يقدمها العلماء، ونأمل أن يكون القادم أفضل.

أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية مؤخرًا قائمة بأسماء أعلى 2% من علماء العالم، الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات، وعددهم حوالي 160 ألف عالم من 149 دولة، اعتمادًا على قاعدة بيانات ‎ Scopusفي 22 تخصصًا علميًا، و176 فرعًا للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية.

واحتوت هذه القائمة، على 396 عالمًا مصريًا، من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

وتوجه الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، بالتهنئة إلى علماء جامعة الإسكندرية، الذين تضمنتهم القائمة، وعددهم 31 عالمًا، مشيدًا بجهودهم في البحث العلمي، ورفع اسم ومكانة جامعة الإسكندرية في المحافل الدولية، متمنيًا لهم استمرار النجاح والتقدم والتفوق في مجالات تخصصهم.

ولفت "جابر"، إلى أن هذا التقييم يعتمد على استشهادات العلماء ومؤشر "هيرش H index، أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين، وهيرش المعدل للتأليف المشترك hm index"، والاقتباسات من أبحاث منشورة في مواقع تأليف مختلفة.