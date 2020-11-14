توفى في 2017.. أبرز المعلومات عن "بحراوي" بعد اختياره ضمن أفضل العلماء عالميا

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن حصول 8 علماء من أبناء الجامعة على ثمان مراكز في 7 مجالات علمية طبقاً لدراسة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء عالميا، بينهم الدكتور الراحل علي بحراوي والذي توفي متاثرا بأزمة قلبية، عام 2017.

رحل الدكتور علي حسن شعبان بحراوي الاستاذ المساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم بجامعة بني سويف، في 3 فبراير 2017، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وكرمته الجامعة لتصنيفه من أفضل 100 باحث في العالم قبل وفاته، طبقًا لتصنيف "Thomson renters"، حيث تنشر بوابة العلوم بطمسون "رويتر" فى كل عام أعلى 100 باحث في العالم في 22 تخصصًا علميًا، والتي تمثل بعض أعلى العقول العلمية تأثيرًا في العالم، والذي كان الدكتور بحراوي من بينهم.

الاختيار يتم من خلال الاستشهاد بالأبحاث العلمية

ويتم خلال هذا التصنيف اختيار أعلى 100 باحث من حيث الاستشهاد بأبحاثهم، وكذلك التميز العلمي والمردود القومي لهذه الأبحاث والسمعة العلمية لإنتاج المختار اسمه في هذه القوائم.

«الوطن» تنشر أهم المعلومات عن الدكتور على بحراوي:

- عام 2016 تم إدراج اسم الدكتور علي بحراوي من جامعة بني سويف في قائمة الرياضيات، وبذلك تعتبر جامعة بني سويف الجامعة الأولى والوحيدة المصرية التي تظهر في هذه القواعد العلمية.

- حاصل على أفضل رسالة دكتوراة من جمعية الرياضيات المصرية، وحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الرياضية عام 2014 وجائزة الهيئات والأفراد من أكاديمية البحث العلمي، بالإضافة إلى العديد من الأبحاث في مجلات علمية عالمية ذات مستوى رفيع، وحاصل على جائزة التميز العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، وجائزة التفوق العلمي بجامعة بني سويف، بالإضافة إلى الكثير من التكريمات الدولية.

- في 30 أبريل 2017 وافق مجلس جامعة بني سويف في جلسته رقم 145 برئاسة الدكتور أمين لطفى، رئيس الجامعة على منح الأستاذية الشرفية للدكتور الراحل علي حسن شعبان بحراوي، الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات وعلوم الحاسب بكلية العلوم.

- في نفس العام قرر مجلس جمعية الرياضيات المصرية بالإجماع منح الدكتور على بحراوي درع الجمعية، إهداءً لروحة الطاهرة وتقديرًا لما قام به من جهود علمية، والإشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة.