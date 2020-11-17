"أنتي معلمة" تحقق نصف مليون مشاهدة في يوم واحد

حقق مهرجان "أنتي معلمة"، لمغني المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا، نصف مليون مشاهدة عبر يوتيوب، بعد يوم واحد من طرحها.

وطرح مغنيا المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا، كليب "أنتي معلمة"، بطريقة الجرافيك مساء أمس، بعد أن كان من المقرر تصوير الكليب، بمشاركة الراقصة البرازيلية لورديانا.

ونشر "كمال" عبر إنستجرام، صورة تجمعه بحمو بيكا أمس، أثناء تسجيل الأغنية، وعلق عليها قائلا: بكرة "أنتى معلمة" الساعة 5 على قناتي الرسمية على يوتيوب.

وأعلن مغني المهرجانات عمر كمال يوم الجمعة الماضي عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، طرح كليبه الجديد بمشاركة حمو بيكا بدون الراقصة البرازيلية لورديانا بناء على رغبة الجمهور.

وكتب "كمال": "استجابة ليكم هنزل أغنية "انتي معلمة" من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا، ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني".

جاء ذلك رغم تحقيق بروفات الأغنية ملايين المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وسط تواجد الراقصة البرازيلية لورديانا، أثناء البروفات على أنغام أغنية "انتي معلمة".

وما زالت الراقصة البرازيلية لوردينا، تحظى باهتمامٍ واسع، بعد الشهرة التي طالتها خلال الأيام القليلة الماضية، فصارت محور حديث لقطاع كبير عبر منصات السوشيال ميديا، فضلًا عن ازدحام جدول أعمالها، إذ انقلب رتم حياتها رأسًا على عقب، بعد انتشار فيديو لها وهي ترقص على مهرجان "إخواتي" من داخل أحد صالونات التجميل.