فيديو.. عمر كمال وحمو بيكا يطرحان "انتي معلمة" بدون لورديانا

طرح مغنيا المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا كليب "انتي معلمة" بطريقة الجرافيك، بعد أن كان من المقرر تصويره بمشاركة الراقصة البرازيلية لورديانا.

ونشر "كمال" عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" صورة تجمعه بحمو بيكا أمس أثناء تسجيل الأغنية وعلق عليها قائلا: بكرة "أنتى معلمة" الساعة 5 على قناتي الرسمية على اليوتيوب.

وكان أعلن يوم الجمعة الماضي، طرح كليبه الجديد بمشاركة حمو بيكا بدون الراقصة البرازيلية لورديانا بناء على رغبة الجمهور.

وكتب "كمال": "استجابة ليكم هنزل أغنية "انتي معلمة" من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا، ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني".

جاء ذلك رغم تحقيق بروفات الأغنية ملايين المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وسط تواجد الراقصة البرازيلية.

ومن جانبها قالت لورديانا، في تصريح سابق لـ"الوطن"، إنها فوجئت بالاستغناء عنها، إذ كان من المُقرر الشروع في تصوير الكليب خلال أيام، مضيفة: "بعدما انتهيت من تصوير البرومو، ولاقى نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا، وقبل بدء تصوير الكليب أخبروني بأن هناك أزمة لعدم حصولي على تصريح، وهذه بالتأكيد مجرد حجة".

وتابعت: "ظلّ صُنّاع الكليب يخبروني بحجج مختلفة من آنٍ لآخر، بأن مُشاركتي في الأغنية قد توقفت"، مضيفة: "عادي.. ماعنديش مشكلة.. مش محتاجة منهم حاجة أصلاً".

وما زالت الراقصة البرازيلية لوردينا، تحظى باهتمامٍ واسع، بعد الشهرة التي طالتها خلال الأيام القليلة الماضية، فصارت محور حديث لقطاع كبير عبر منصات السوشيال ميديا، فضلًا عن ازدحام جدول أعمالها، إذ انقلب رتم حياتها رأسًا على عقب، بعد انتشار فيديو لها وهي ترقص على مهرجان "إخواتي" من داخل أحد صالونات التجميل.