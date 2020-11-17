محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من الرئيس الإسرائيلي

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة خطية من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم القضايا المشتركة.

وأعرب الرئيس الإسرائيلي عن بالغ شكره للجهود التي بذلت في سبيل توقيع معاهدة السلام التاريخية التي دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، وتضمنت الرسالة دعوة إلى الشيخ محمد بن زايد لزيارة دولة إسرائيل

من جانبه، "ثمن الشيخ محمد بن زايد - في رسالة خطية بعثها إلى الرئيس الإسرائيلي - المواقف الإيجابية والبناءة لفخامته"، وفق ما نقلت "وكالة أنباء الإمارات".

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن تقدير دولة الإمارات للتعاون المشترك للتوصل إلى معاهدة السلام التاريخية والتي من شأنها أن تساهم في استقرار المنطقة بأسرها.

كما وجه الشيخ محمد بن زايد الدعوة إلى الرئيس الإسرائيلي لزيارة دولة الإمارات.