محامي المغتصبة بالمنوفية: الجاني سبق اتهامه باغتصاب امرأة في الإمارات

كشف أحمد مهران، محامي المجني عليها في واقعة اغتصاب ربة منزل وتوثيق الواقعة بالفيديو، مفاجأة بينت أن الجاني سبق اتهامه في واقعة اغتصاب بدولة الإمارات وقضت المحكمة بسجنه 6 أشهر وتغريمه 5 آلاف درهم، ومنعه من دخول البلاد.

وأضاف "مهران"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن قضية المتهم في دولة الإمارات، تشبه كثيرا تفاصيل القضية الحالية، حيث قام باغتصاب إمرأة بإمارة الفجيرة وجردها من ملابسها، عام 2016، كما سرق أموالها ومقتنياتها، وصورها عارية لابتزازها وطلب منها أموالا لمنع نشر الفيديو والتشهير بها.

وأشار إلى أن المتهم عاد إلى جريمته مرة أخرى في القاهرة، بعد استخدم موقع "أوليكس" مدعيا أنه محام للبحث عن امرأة تعمل مربية لأبنائه بمرتب كبير، وعرض الإعلان لأكثر من مرة علي الموقع بهدف التواصل مع أكبر عدد من السيدات الراغبات في العمل.

وتقدمت ربة منزل لشغل الوظيفة، واتصلت بالمحامي الذي طلب منها الحديث معها عن شخصيتها والتعريف بظروفها الاجتماعية، ثم التقي بها لبحث شخصيتها، وقال لها إن أبناءه يعيشون مع والدته في قرية بمركز منوف ولكنه يحتاج لمن يساعدها علي تربيتهم، وبالفعل تواصلت معها سيدة قالت إنها والدته وفي انتظار وصولها.

وحينما ذهبت ربة المنزل وتدعي "م.س.م" ببولاق، مع المحامي إلي قريته بمحافظة المنوفية، اكتشفت عدم وجود والدته أو أبنائه كما قال لها في السابق، وعندها كانت المفاجأة عندما بدأ التحرش بها طالبا إقامة علاقة جنسية معها مؤكدا أنها لن تخرج من المنزل إلا بعد انتهاء العلاقة فأبت أن تقيم معه العلاقة حفاظا علي شرفها وسمعتها وسمعة أبنائها الصغار، ولكنه قرر استخدام العنف معها، فقام بضربها وإفقادها الوعي واغتصابها، ولم يكتف المتهم بما فعله من ضرب واغتصاب، ولكنه قام بتوثيق الواقعة بتصويرها بالفيديو مستخدما كاميرا ملكه.

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