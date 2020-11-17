"extra news" تلتقي أسرة الشهيد ياسر عصر: عاش خدوما ومات بطلا

عرضت قناة "Extra news"، تقريرًا من عزاء الشهيد اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الذي استشهد أثناء إنقاذه أرواح الركاب بمحطة مسرة بمترو انقاق شبر الخيمة، الذي أقيمت له جنازة عسكرية مهيبة شيعه خلالها المئات من أهالي قرية مشتهر التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وتقدم الجنازة اللواء عبدالحميد الهجان محافظة القليوبية، واللواء فخر العربي مدير الأمن، وعدد كبير من قيادات وزارة الداخلية، فالشهيد كان له أدوارا بطولية في السكة الحديد، حيث قام عندما كان يشغل رئيس قسم شرطة ضواحي السكة الحديد عام 2016، بالمخاطرة بحياته، عندما اقتحم عربة قطار لإطفاء حريق الذي اشتعل بها، وقام بإنقاذ المسافرين.

وقال زياد ياسر، نجل الشهيد اللواء ياسر عصر، خلال التقرير، إنه فخور بوالده للغاية، بعد أن أفنى حياته في حب هذا الوطن، ولم يكن يفعل ذلك لمصلحة شخصية، ولكن لحبه لعمله وتفانيه فيه، فكما ضحى بحياته مؤخرا، كان من الممكن أن يحدث له هذا قبل ذلك، ويضحي بحياته ألف مرة.

فيما قال حسن ياسر الابن الثاني للواء الشهيد، إن والده في عام 2016، كاد أن يفقد حياته حين اندلعت النيران بالقطار قبل تدخله لإطفائه، بعد أن أمتنع الجميع عن التصدي لهذه المهمة، فيما ذكر عبدالحميد عصر، شقيق اللواء الراحل، الواقعة التي حدثت عام 2016 هو الآخر، وتصدى شقيقه لها رغم أن رتبته القيادية تغنيه عن القيام بذلك بنفسه، داعيا أن يحتسبه الله من الشهداء الأبرار.

في حين قال أسعد عصر، نجل عم اللواء الشهيد، إنه كان في منزله أخيه واكثر وكان يمثل تاريخ طويل من العطاء والعمل واداء الواجب، "جده العمدة واخواته الأطباء والضباط لا يتخيرون عنه جميعهم يشاركون في العمل العام من أجل مصر"، فيما قال اسماعيل عصر، نجل عم الشهيد، أنه لم يتأخر في يوما ما عن تقديم العون والمساعدة لمن يطلبها منه.

ونفى فتحي أحمد عصر، أحد أقارب الشهيد، أن يكون الراحل قام بإغضاب أحد من قبل او يملك اية عداوه فقد يتمتع بالاحترام وينعم على الفقير وكل محتاج، بينما قال رضوان مندور، أحد أهالى قرية الشهيد، خسرنا اليوم انسان جميل كاشفا ان الراحل كان يطلب منه دوما أن يدعي له أثناء زيارته لأضرحة أولياء الله الصالحين، مؤكدا أن الراحل كان محبا لآل البيت ورسول الله محمد.