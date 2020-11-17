البنتاجون يعلن خطة خفض عدد قواته في العراق وأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الثلاثاء، خفض عدد القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان، إلى 2500 في كل بلد، بحلول يناير المقبل.

وأوضح البنتاجون، أنه سيتم خفض عدد القوات الأمريكية في العراق من 3200 إلى 2500 جندي، أما في أفغانستان فسيتم خفض العدد من حوالي 4500 إلى 2500، وذلك قبل ترك الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المنصب.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، كريستوفر ميلر، إن قرار خفض القوات "اتخذ بناء على توجيهات الرئيس ترامب، وبعد التشاور مع مجلس الأمن القومي والقادة العسكريين".

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن ترامب "يأمل في عودة جميع القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق بحلول مايو المقبل".