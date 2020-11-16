أديب: مقر "قيادة الدولة" في العاصمة الإدارية أكبر من البنتاجون

علق الإعلامي عمرو أديب على تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مقر قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلا: "اللي يعرف مبنى البنتاجون، المبنى اللي في مصر فيه ضلعين زيادة عنه، حاجة عظيمة، والأماكن الملحقة به اللي بتكمل الخدمات اللي بيحتاجها المقر حاجة مذهلة".

وأضاف "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، "عاوز أفكركم زمان قبل 2011 كانت الجملة اللي بنقولها أو حزب معارضة إنه يجب الخروج من العاصمة القديمة لخارجها ونعمل عاصمة جديدة، ولما فعلا ابتدت يبقى فيه عاصمة جديدة قالك ومعقولة هنسيب القديمة دي كدة كنا طورناها وقعدنا فيها، العاصمة الجديدة بتخلص، ومش هتحصل هي حصلت بالفعل".

وتابع: "الناس اللي بتسأل الفلوس بتيجي منين، عاوزك تغمض عينك وتفكر كام قطعة أرض في صلاح سالم لما يكون فيها مواقع للقوات المسلحة ويتم إخلاؤها وتنتقل إلى هذا المكان، الأرض دي بكام؟، فيه أشياء كثيرة مش بتفكروا فيها في العاصمة الإدارية، واللي هينتقل إليها هيئات كثيرة من العاصمة القديمة ولما تفضيها أرض هتقدر تبيعها وتعمل استثمار".

وواصل: "اللي انت شايفه تفاصيله اللي تحتيه أكبر بكتير من تفاصيله اللي فوقيه، البنية الأساسية من اتصالات وتأمين وداتا ومعلومات، ولما شوفت الكنيسة، عاوز أفكر الناس بحاجة، أتى على هذا البلد حين من الدهر كان علشان حد في كنيسة عاوز يرمم دورة مياه كان لازم يقدم طلب لرئاسة الجمهورية، القانون كان كدة".

واختتم: "أنت الآن كل شهر بيتم تقديم طلبات لرئاسة الوزراء لتقييم وبناء كنائس بالـ700 والـ800، أشياء جذرية تتغير، وبنقول بردو احنا مش قاعدين في الجنة وفيه حاجات كثيرة مش عاجباك أيوة بس فيه أشياء لم تكن تحدث".