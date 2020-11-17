زراعة أسطح مدرسة ثانوية بالزهور ونباتات الزينة في القليوبية

نجح قسم التربية الزراعية بمدرسة حسن أبوبكر الرسمية الثانوية المتميزة للغات بالقناطرالخيرية، فى استغلال أسطح المدرسة وزراعتها بالزهور ونباتات الزينة والصبار، بعد تجهيز الأسطح بأحواض خشبية وفرشها بمواد بلاستيكية ووضع تربة زراعية، ضمن المبادرات المستمرة التي تدشنها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

وقالت إباء محمد سعيد، مديرة المدرسة، في تصريح لها، اليوم، أن المدرسة دائما ما تلجأ إلى الإبتكار وكانت فكرة زراعة الأسطح فكرة مبتكرة شارك فيها الطلاب والمدرسون، لافتة إلى أن المدرسة من أعرق وأقدم المدارس الرسمية على مستوى المحافظة وأكثرها تخريجا لطلاب يلتحقون بكليات القمة وهناك عدد كبير منهم التحق بجامعة زويل وتخرج ويستكمل الدكتوراه من كندا، فضلا عن تحقيق طلابها مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة العباقرة، الموسمين الرابع والخامس وأخرها الموسم التاسع لهذا العام.

وأضافت أن المدرسة دربت معلمى المواد الأساسية على طرق التعلم الإلكتروني "التعليم عن بعد" على احدث البرامج والمنصة الاليكترونية، ولفت مصطفى برجيس، كبير معلمين بالمدرسة أن الدورة كانت الأكبر والأولي من نوعها على مستوى إدارة القناطر الخيرية التعليمية قبيل بداية العام الدراسى الجاري، وساهمت في التأكد من أن المدرسين مسجلين على المنصة لتقديم الحصص والدروس عبر المنصات الاليكترونية وتسهيل التعامل معها وتحقيق الاهداف التعليمية الحديثة.

وأوضح محمد القاضي، مدير إداره المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم، أنه تم إنشاء وحدة معالجة المياه الرمادية وتشجير مساحة خضراء للإستفاده العملية من المياه المنتجه بمدرسة إسكان الشباب بإدارة العبور التعليمة بالتعاون مع هيئة كير الدولية، كما تطوع عدد من الشباب بقرية طحلة ببنها بتجميل كورنيش القرية وتزيينه بالألوان المبهجة وتجميل وتنظيف ورسم جدار حديقة لإدخال الفرحة والبهجة على الطلاب المارين بقرى طحلة و كفر طحلة وساحل دجوي.