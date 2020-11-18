"الإبراشي": الشهيد ياسر عصر مثالا للأبطال الحريصين على أرواح المواطنين

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الشهيد اللواء ياسر عصر ضحى بحياته من أجلنا، وكان مشهورا بتقدمه للصفوف، رغم أنه يمكن أن يعطي التعليمات فقط، لكنه لا يفعل ذلك.

وأشار "الإبراشي" إلى أن اللواء ياسر عصر شارك سابقا في واقعة قطار سكة حديدة "القاهرة - طنطا"، رغم أن مهمته ليست الحماية المدنية، لكنه كان يركز بشكل دائم على حماية أرواح المواطنين.

وأضاف الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن اللواء توفي في أثناء إطفائه النيران بمحطة مترو مسرة، بعد أن سقط في الهواية الخاصة بالمترو، وكان لا يفكر في حياته بقدر ما يفكر في إنقاذ الآخرين، مؤكدا أن هذا نموذج يوجد كثيرين مثله، ومبهر يؤكد "تضحيات الأبطال التي يقوم بها واحنا قاعدين".

وشارك اللواء الشهيد في إطفاء حريق قطار عام 2016، رغم أنه لم يكن يعمل ضمن الحماية المدنية، وكان ضابطا في أحد الأقسام يباشر عمله بشكل مخلص وجاد.