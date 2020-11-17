دورة تدريبية للإخصائيين الاجتماعيين والزائرات الصحيات بتعليم دمياط

نفذت مديرية التربية والتعليم في دمياط دورة تدريبية، اليوم، استهدفت الإخصائيين الاجتماعيين والزائرات الصحيات ومسئولي مكاتب الخدمة بالمديرية، لتدريبهم على سبل نشر الوعي الصحي بين الطلاب وتعريفهم بطرق الوقاية من فيروس كوونا، بالتنسيق مع مديرية الصحة برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، ومشاركة الدكتور أحمد عريف، مدير إدارة التثقيف بمديرية الصحة.

وتستهدف الدورة والقافلة الاخصائيين الاجتماعيين والزائرات الصحيات ومسئولي مكاتب الخدمة بمديرية التربيه والتعليم، لتدريبهم على سبل نشر الوعي بين الطلاب وتعريفهم بالعادات السليمة والسلوكيات الحميدة وتعزيزها، والتواصل معهم والرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم من خلال الاخصائيين الاجتماعيين والزائرات الصحيات ومسئولي الخدمة الاجتماعية.

و في وقت سابق قال الدكتور أحمد عريف، مدير عام إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة، إنه سيجري تطعيم التلاميذ ضد مرض الالتهاب السحائي الثنائي للصفوف "أولى حضانة رسمي، أولى ابتدائي، أولى إعدادي، أولى ثانوي وأولى دبلوم مع من فاته تطعيم العام الماضي من الصف الأعلى" أما تطعيم الدفتيريا والتيتانوس فسيتم لصفوف" ثانية إبتدائي، رابعة ابتدائي، ومن فاته تطعيم العام الماضي في الصف الأعلى.

ونظمت إدارة التثقيف دورة تدريبية حول طرق الوقاية من فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية في الفترة من 12-14 أكتوبر 2020 بقاعة التدريب بمركز صحة المرأة بدمياط لكل المثقفين وفني الإرشاد والرائدات الصحيات بكل الإدارات الصحية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.