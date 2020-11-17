طوارئ في دمياط لرفع تجمعات مياه الأمطار فور سقوطها

وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، بسرعة الدفع بالمعدات اللازمة لرفع أي تجمعات محتملة لمياه الأمطار فور سقوطها، ونشر سيارات شفط المياه وفرق الطوارئ بمختلف أنحاء المدينة.

وانتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وشركة مياه الشرب والصرف الصحي من رفع جميع تجمعات الأمطار بنطاق مدينة دمياط، وذلك حتى لا تتسبب في إعاقة الحركة المرورية، أو حدوث أي تداعيات أخرى.

وشهدت محافظة دمياط، في الساعات الأولى من صباح اليوم، سقوط أمطار غزيرة على المناطق الساحلية، دون تأثير على حركة الملاحة البحرية بميناء دمياط أو حركة الصيد ببوغاز مدينة عزبة البرج.

وفي سياق منفصل، نفذت إدارة البيئة في دمياط حملة مكبرة، برئاسة المهندس محمد الدالي، مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، ومتولي حسنين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، وبالتعاون مع لجنة العوادم بجهاز شئون البيئة بالمنصورة، وشرطة المسطحات المائية وشرطة البيئة، استهدفت فحص الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات بمدينة كفر البطيخ.

وتم خلال الحملة فحص 126 سيارة، منها 26 سيارة تعمل بالبنزين، ثبت مطابقتها للمواصفات المقررة، وأيضاً 100 سيارة تعمل بالسولار، ثبت وجود 24 سيارة منها مخالفة لهذه الاشتراطات، وتم التنبيه على أصحاب تلك السيارات بعمل الصيانة اللازمة والتأكد من ضبط المحركات، لتلافي وجود هذه الانبعاثات.

كما قامت الحملة بالمرور على المنشآت الصناعية الواقعة بنطاق مدينة كفر البطيخ، للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية، وكذلك التأكد من اتباع الإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن مع المخلفات الصناعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات البيئية والحد من تلوث الهواء.