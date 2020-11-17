رئيس جامعة دمياط يبحث سبل إنهاء مشروعات حرم الجامعة مع الشركة المنفذة

التقى الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، بالمهندس إيهاب أبو الدهب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات المنفذة لبعض مشروعات حرم الجامعة الجديد، اليوم، في حضور الدكتور طارق عطية، عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور سمير الجمال وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب المستشار القانوني لرئيس الجامعة، حيث تم مناقشة آخر التطورات بالمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركة وبحث سُبل زيادة معدلات إنجاز الأعمال بتلك المشروعات، وجرى التأكيد على ضرورة الالتزام بتسليم المشروعات في الأوقات المحددة التي تم التعاقد عليها.

عقب الاجتماع بمكتب رئيس الجامعة، جرى التوجه للمشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركة للوقوف على ما تم التوصل إليه، وحث رئيس الجامعة مسئولي الشركة على ضرورة مضاعفة العمالة بحرم الجامعة الجديد لرفع معدلات إنجاز المشروعات التي تقوم بتنفيذها الشركة وعلى رأسها مشروع مجمع المباني الإدارية لعدد 8 كليات وكذلك مبنى الإدارة العامة للجامعة

وأهدى رئيس جامعة دمياط، ميدالية الجامعة للباحث الوافد غالب محمد العصيمي، اليوم، إثر مناقشته رسالة دكتوراه بكلية التربية بعنوان:"استراتيجية لتنمية ثقافة التفكير الاستراتيجي للعاملين بمؤسسات التعليم العالي الحكومي بدولة الكويت".

ويشغل غالب محمد العصيمي، منصب وكيل وزارة الإعلام بدولة الكويت، وأبدى رئيس الجامعة سعادته البالغة وترحيبه بكافة الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بكليات الجامعة المختلفة من مختلف الدول العربية والأجنبية خاصة وأن الجامعة في الوقت الحالي تحتضن عدد كبير من الطلاب الوافدين من 9 جنسيات مختلفة (ليبيا، عمان، اليمن، الكويت، سوريا، فلسطين، الإمارات، تشاد، هولندا).

ضمت لجنة المناقشة كلاً من دكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، الدكتور راشد القصبي رئيس جامعة بورسعيد الأسبق، الدكتور علي جوهر عميد كلية التربية النوعية الأسبق وأقدم أساتذة التخطيط التربوي بمصر، و دكتور محمد حسن جمعة أستاذ مساعد أصول التربية بجامعة دمياط.