نجل اللواء ياسر عصر: "نصحني بالإخلاص في العمل.. ولديه 4 أبناء"

قال حسن ياسر عصر، إن والده اللواء الشهيد كان مخلصا جدا في عمله، ويعامل من يعملون تحت إدارته على أنهم أولاده، وأغلب الوقت في العمل، ولديه 4 أبناء أكبرهم في كلية الشرطة، وزياد في الصف الثالث الثانوي، وأمنية في الإعدادية، وأسماء 5 سنوات.

وأضاف "حسن" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة الأولى المصرية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه أخبر صباح اليوم في أثناء وجود في كلية الشرطة بإصابة أحد أقاربه في حادث؛ فخرج للاطمئنان عليه، واكتشف عند وصوله المستشفى أن والده هو المصاب قبل وفاته بلحظات، لافتا إلى أن والده كان ينصحه دائما بأن يكون مخلصا في عمله، ويؤديه على أكمل وجه.

من جهته، أوضح الدكتور عبدالحميد، شقيق اللواء الشهيد، إنه كان طيب القلب وشجاع وكل من تعامل معه يعرف مدى جديته في العمل وتفانيه، والدليل وجود عدد كبير من المشيعين اليوم في جنازته الرسمية الشعبية.

وطالب ابن عمه الدكتور أمان، بإطلاق اسمه على شارع أو مدرسة في قريته مشتهر؛ لأنه كان نموذجا يحتذى به ومخلص في عمله ويقدم تضحيات ولا يتأخر، وظهر ذلك عندما ألقى بنفسه لإطفاء حريق في عربة قطار عام 2016، ونزل دور انتظار لأوامر من مرؤوسيه، وكذلك والحادثة التي شهدت على وفاته، سارع بالعمل رغم أنه في منصب وكيل الإدارة العامة للنقل والمواصلات، ويمكنه الاكتفاء بإعطاء التعليمات.