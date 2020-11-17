كوينتن تارانتينو يحول فيلم "ذات مرة في هوليوود" لرواية

أعلن المخرج وكاتب السيناريو كوينتن تارانتينو، تحويل فيلمه الأخير الحاصد جائزتي أوسكار "ذات مرة في هوليوود" إلى رواية، بموجب صفقة جديدة، وقعها مع دار النشر HarperCollins.

ستكون رواية "ذات مرة في هوليوود"، أول عمل روائي مطبوع لتارانتينو، ومن المقرر نشر الكتاب في صيف عام 2021.

إلى جانب إصدارات الكتاب المطبوع، سيتم نشر نسخته الإلكترونية وبالطريقة الصوتية الرقمية بحسب موقع variety.

وقال كوينتن تارانتينو في بيان: "أنا فخور بإعلان تحويل ذات مرة في هوليوود إلى رواية، يسعدني أيضًا استكشاف شخصياتي وعالمهم في محاولة أدبية نأمل تعكس نظيرتها السينمائية".

سيكتب "تارانتينو" كتاب ثاني بعنوان "تكهنات السينما"، سيكون بمثابة غوص عميق في السينما خلال فترة السبعينيات، بالإضافة لمقالات ومراجعات وكتابات شخصية من المخرج والسيناريست والمنتج تارنتينو.

تلقى فيلم "ذات مرة في هوليوود" 10 ترشيحات لجوائز الأوسكار، بما في ذلك أفضل فيلم ومخرج وسيناريو أصلي. وحصد منها 2، الأولى أفضل إنتاج، وأفضل ممثل دور مساعد لبراد بيت.

ذات مرة في هولييود، من إخراج وتأليف كوينتن تارانتينو، وبطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت، ومارجوت روبي، عرض لأول مرة 26 يوليو 2019، وكانت تكلفة إنتاجه 90 مليون دولار، وحقق إيرادات تخطت الـ 374 مليون دولار.

وترشح الفيلم لـ 5 جوائز أوسكار، وحصد بينها أفضل سيناريو لكوينتين تارانتينو ، وترشح لـ 10 جوائز بافتا وحصد واحدة.

ويعتبر تارانتينو واحد من أبرز صناع السينما، أخرج عملا، أنتج 22، وكتب 29، وترشح لجائزة أوسكار 8 مرات، وحصدها مرتين الأولى عام 1995 عن فيلم Pulp fiction في فئة سيناريو مكتوب مباشرة للسينما، والثانية عام عن كتابته فيلم Django Unchained عام 2013.

كما ترشح لجائزة جولدن جلوب 8 مرات، وحصدها منها 3، وحصد بافتا مرتين الأولى عام 1994 عن كتابته فيلم Pulp fiction، والثانية عام 2013 عن كتابته لفيلم Django Unchained.