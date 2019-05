"ليلة المفاجآت المتوقعة".. هو الوصف الذى ينطبق على نتائج مسابقات الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائى، التى اختتمت فعالياتها مساء أمس فى المدينة الفرنسية البارزة، بحضور صنّاع السينما ومبدعيها من مختلف بقاع العالم.

مجموعة كبيرة من الجوائز كانت متوقعة منها حصول "Parasite" للمخرج بونج جون هو، على السعفة الذهبية، وأنطونيو بانديراس على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "Pain and Glory" للمخرج الإسبانى بيدرو ألمودوفار، بالإضافة إلى حصول فيلم "Atlantics" للمخرجة ماتى ديوب.

ومن المفاجآت غير المتوقعة، حصول الأخوين لوك وجان بيار داردين، على جائزة الإخراج عن فيلم "Young Ahmed"، وهو الفيلم الذى وصفه النقاد بـ "خيبة أمل"، لتكون تلك الجائزة هي التي الجائزة السابعة التى يحصدانها من المهرجان، حيث سبق أن فازا بسعفتين ذهبيتين عن فيلمي "Rosetta"و"L'enfant".

كما خرج كوينتين تارانتينو دون جائزة عن فيلمه "Once Upon a Time in Hollywood"، الذي كان من المتوقع حصوله على جائزة الإخراج، عن فيلمه الذى ألحقه بالمهرجان في اللحظات الأخيرة، حيث كتب عنه النقاد مراجعات جيدة، بالإضافة إلى بيدرو ألمودوفار الذى خرج دون جائزة للمرة السادسة منذ مشاركته فى المهرجان، والمخرج البريطاني كين لوتش، الذي شارك في المهرجان بفيلم "Sorry We Misses You"، الذى يتطرق من خلاله إلى الأزمات المعيشية التى يواجهها البعض فى حياتهم اليومية، ويرصد عائلة من أربعة أفراد تكافح من أجل البقاء، ليغوص فى الصعوبات التى تواجه العاملين فى غير المهن الرسمية فى بريطانيا.