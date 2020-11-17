غادة والي: مكافحة الفساد والجريمة بـ"الأمم المتحدة" تحتاج لتكاتف دولي

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، إن هناك ملفات في الأمم المتحدة، يتطلب العمل بها تعاون مكثف بين الدول، مثل غسل الأموال، وانتقال الأموال الناتجة عن غسلها، أو عمليات فساد من دولة إلى أخرى، وهذا يتطلب تعاون دولي.

وأضافت "والي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن من بين الملفات التي تحتاج إلى تعاون بين الدول هو الإتجار في الحياة البرية الممنوعة الإتجار فيها مثل العاج وتهريبه، وكذلك أنواع معينه من الحيوانات الممنوع صيدها، "ملف الحياة البرية وما يتم الاعتداء عليها في أفريقيا لازم يبقى تعاون دولي".

وأشارت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إلى أن أغلب ملفات الأمم المتحدة تحتاج إلى تكاتف إقليمي ودولي، فمثلًا هناك دولًا تقوم بإنتاج المخدرات، وهناك دولًا تُعد معبرًا لهذه الشحنات من المواد المخدرة، بينما هناك دول أخرى تستقبل هذه المخدرات.

وشددت على ضرورة تبادل المعلومات بين الدول من أجل بناء القدرات وتوافق التشريعات، موضحة في الوقت ذاته أن مسألة الإتجار بالبشر والتهريب مرتبطين بعضهم البعض، وهذا أمر شديد الخطورة.