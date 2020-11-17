كلب ضال يعقر 4 مواطنين بينهم طفل في الدقهلية.. والأهالي: قتلناه

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل بعقر كلب ضال في مدينة الجمالية بالدقهلية، مساء اليوم، وجري نقل المصابين لمستشفى الجمالية المركزي للعلاج، فيما جرى نقل أحد المصابين لمستشفى المنصورة الدولي لخطورة حالته.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الجمالية، بوصول 4 أشخاص إلي مستشفى الجمالية المركزي، مصابين بعقر كلب ضال بمنطقة وسط البلد وشارع الترعة.

انتقل ضباط مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وتبين أن كلب ضال هاجم الأهالي في الشارع وتسبب في إصابة 4 بينهم طفل، وشاب إصابته خطيرة لعقره في الوجه.

وأكد مصدر طبي أن الحادث أسفر عن إصابة "ابراهيم أ. س" 22 عامًا، سائق "توك توك" مصاب بالوجه وجري تحويله إلى مستشفي المنصورة الدولي، و "السعيدأ.م" 14 عامًا، طالب بالصف الثالث الإعدادي، مصاب بجروح في الساعد الأيمن وكتفه الأيمن، و "اعتدال.و.س" 60 عامًا، ربة منزل مقيمة بشارع الترعة، مصابة بعقر في الذراع الأيمن و"أيمن.م.أ" 50 عامًا، عامل، ومصاب بعقر في الفخذ الأيمن.

وأكد شهود العيان أن الأهالي تمكنوا من قتل الكلب، قبل أن يتمكن من عقر المزيد من المواطنين، وأنه تحرك بمنطقة وسط البلد وشارع الترعة، إلا أن الأهالي تصدوا له بعد أن عقر 4 منهم، وطالبوا بسرعة تحرك الطب البيطري للتخلص من الكلاب الضالة خاصة حول المدارس حتى لا يتعرض الأطفال للعقر، خاصة وأن كلب آخر هاجم الأهالي في "عزبة عبده" بنطاق الجمالية وتسبب في إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.