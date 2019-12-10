نفى مصدر طبي مسؤول، ما أثير عبر عدد من المواقع والصفحات الإلكترونية، حول عقر كلب بإحدى قرى مركز أشمون لـ 10 أشخاص، ونقلهم لمستشفى أشمون المركزي لتلقي العلاج، بالإضافة إلى نقص المصل الذي يجري معالجة المصابين به.

وأكد المصدر في تصريحات لـ "الوطن"، أن الأمصال متوفرة بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، موضحا أنه يوجد حالتين فرديتين في قرى مختلفة بمركز أشمون، وجرى تحويلهم لمستشفى أشمون ووضعهم مستقر، حيث تم إجراء كافة الإسعافات الأولية لهم للاطمئنان على حالتهم الصحية .

وتعود أحداث الواقعة إلى نشر أحد الأشخاص بإحدى قرى مركز أشمون صورة كلب، جرى التخلص منه معلقا عليها بأنه عقر أكثر من 10 أشخاص بالقرية، وجرى قتله.