عاجل.. الصحة: تسجيل 275 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 16 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101288 حالة حتى اليوم.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، تسجيل 275 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا بالفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وذكر المتحدث باسم الوزارة، أن إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 111248 حالة، من ضمنهم 101288 حالة شفيت، و6481 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل؛ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335، ورقم الواتس آب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.