"الصحة" تضع شروطا على المحال التجارية لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

وضعت زارة الصحة والسكان مجموعة قواعد وإرشادات لأصحاب المحال التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك مع زيادة أعداد المصابين خلال هذه الفترة، وسط توقعات بزيادة أكثر مع دخول فصل الشتاء.

وقالت الوزارة فى منشور توعوي لها، "يجب وضع علامات أرضية داخل المتاجر تطالب العملاء بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وتنظيف الأيدي بانتظام"، لافتة إلى ضرورة وضع علامات على واجهات المحلات لمطالبة العملاء بعدم الدخول في حال ظهور أي أعراض.

وتابعت الوزارة "يجب وضع حواجز زجاجية أو بلاستيكية عند أماكن تحصيل الأموال أو الأماكن التعامل مع العملاء، كما يجب تشجيع العملاء على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتنظيم أعداد وطوابير العملاء لتجنب الازدحام".

"الصحة": ارتفاع معدل شفاء من فيروس كورونا لـ91.1%

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدل الشفاء من الفيروس، فبحسب تقارير وزارة الصحة الخاصة بمستجدات فيروس كورونا فارتفع معدل الشفاء الى 91.1%.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101179 حالة حتى أمس.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة قالت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 111009 حالة من ضمنهم 101179 حالة تم شفاؤها، و 6465 حالة وفاة.

وتعمل وزارة الصحة والسكان على رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335، ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.