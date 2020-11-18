شقيق اللواء ياسر عصر: أدخل نجله كلية الشرطة حبًا في عمله

قال الدكتور عبدالحميد عصر، شقيق اللواء الشهيد ياسر عصر، إنه يحتسب شقيقه عند الله من الشهداء، لافتا إلى أنه في عام 2016 نزل ومعه طفاية الحرائق من أجل إطفاء حريق في محطة رمسيس، وتكرر الأمر في الحادثة الأخيرة، لكنه لم يخرج مرة أخرى وتوفى.

وأضاف عبدالحميد خلال لقاء مع أفراد أسرة اللواء الشهيد في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أن لديه 4 أبناء ونجله الكبير حسن في ثالثة شرطة، وابن في الثانوية العامة، وابنة تسمى أمنية 2 ثانوية، وأسماء بالصف الخامس الابتدائي.

وأشار عبدالحميد عصر إلى أنه آخر مرة التقى بشقيقه الشهيد الجمعة الماضية، عندما جلسوا في جلسة عائلية قبل أن يسافر السبت إلى العمل، ويبيت لمدة يومين متتاليين وتوفى في الثالث.

وأشار شقيق اللواء الشهيد، إلى أن الأخير عمل في جهات كثيرة مثل الأمن العام والسجون، ثم وكيل لوزارة النقل والمواصلات، وأدخل نجله الأكبر كلية الشرطة؛ بسبب حبه في وظيفته، وحرصه على تقديم أشخاص جدد لخدمة الوطن بعد وفاته، وكانت سيرته طيبة طوال فترة عمله.

ووجه الشكر كل الأشخاص الذين حرصوا على حضور جنازة وعزاء شقيقه اليوم وعلى رأسهم رجال الشرطة المخلصين.