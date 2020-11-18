غادة والي: عصابات المخدرات لجأوا للتهريب في البحار بعد غلق المطارات

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، مدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، إن العالم أجمع يقضى ساعات أكثر على مواقع الانترنت؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ما جعل هناك عصابات عبر الانترنت، تستغل النساء والأطفال.

وأضافت الدكتورة غادة والي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن تلك العصابات تستدرج الشباب في الجريمة المنظمة، والعمل على دفع الشباب ناحية التطرف، موضحا أن مقاومة الجريمة الإلكترونية "مجال جديد بدأنا ندخل فيه في الأمم المتحدة".

وأشارت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن الأمم المتحدة لديها أحدث معامل من أجل تحليل عينات من المخدرات المخلقة والمستحدثة؛ إذ أن فيروس كورونا المستجد وإغلاق المطارات، جعل هناك تهريب في البحار والمحيطات.

وأوضحت الدكتورة غادة والي أن بعض الدول لجأت إلى مخدرات كميائية مستحدثة؛ إذ تقوم إنتاج أدوية مخدرة شديدة الخطورة، بسبب صعوبة تهريب المخدرات التقليدية، خاصة بعد إغلاق المطارات، و"هناك توجيه من الأمين العام للأمم المتحدة بالتشديد على مكافحة المخدرات والعصابات عن طريق البحر والمياه، ولكن عصابات الجريمة المنظمة والباحثين على المال الحرام عندهم أفكار جيدة ومن الصعوبة متابعتهم، لازم الدول تتعاون مع بعض في تبادل المعلومات".