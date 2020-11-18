لو بتحبتها في الشتاء.. أسعار إيجار الشقق في الإسكندرية

رغم المطر والبرق والرعد والجو الغائم، إلا أن الطقس دافئ.. هكذا تكون عروس البحر الأبيض المتوسط في الشتاء، جو شاعري ورومانسي وعشق للكثيرين، فلا يوجد ما هو أفضل من الاستمتاع بالشاطئ بعيدًا عن الزحام وضجيج الباعة الجائلين.

لكن تبقى مشكلة تؤرق من يرغب في القدوم إلى الإسكندرية في هذا الوقت، وهو أسعار الإيجارات في فصل الشتاء، حيث يتساءل كثيرون عن قيمتها.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي، أسعار إيجار الوحدات السكنية القريبة من البحر، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة..

الليلة على البحر بـ56 جنيهًا بالإفطار

إذا كنت تبحث عن مكان آمن، وفي نفس الوقت قريب من البحر، وبسعر مناسب، فإن أول اختياراتك ستكون بيت الشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة، والذي يقدم خدمة استضافة المغتربين بأسعار رمزية، مضاف إليها وجبة إفطار.

ووفقًا لمركز بيت الشباب الذي يقع في 32 شارع بورسعيد، بالشاطبي، برمل الإسكندرية، خلف مسرح بيرم التونسي، يبدأ سعر التسكين للغرفة 56 جنيهًا للفرد في غرفة مكونة من 8 أسرّة، وحمام خارجي، و82 جنيهًا للغرفة ذات الـ4 أسرّة بحمام خارجي، ويوجد ثلاجة داخل الغرفة، أما الغرفة الرباعية ذات حمام داخلي وثلاجة وتلفزيون، فيصل سعر السرير إلى 105 جنيهات.

والموعد النهائي لغلق المركز هو الساعة 12 منتصف الليل، وإخلاء الغرف يكون في الثانية عشر ظهرًا، وموعد الإفطار من الساعة 8 إلى 10 صباحًا، وأقصى مدة للتسكين 3 أيام، ويتم التجديد بعدها في حالة وجود أسرّة شاغرة.

أسعار إيجار الشقق في الإسكندرية

بعض المناطق في الإسكندرية أرخص من غيرها، ففي منطقة البيطاش، و6 أكتوبر، والهانوفيل، وشهر العسل، والعجمي،و التي تتوفر فيها شواطئ، تتميز بأنها أرخص من غيرها، ووفق تصريحات أحمد السيد سمسار عقارات في تلك المنطقة، ففي خلال فصل الشتاء يقل عدد الزوار ليس بسبب الطقس ولكن بسبب المدارس والتعليم، ما يخفض أسعار الوحدات السكنية إلي النصف تقريبًا، ومن ثم يمكن تأجير شقة مكونة من غرفتين وصالة وحمام تبدأ من 100 جنيه حتى 250 جنيهًا لليلة، حسب الكماليات وقرب الوحدة من البحر، وما إذا كانت الشقة موجودة في عمارة جديدة أم قديمة، وهل يوجد بها أسانسير أم لا؟.

أما في الهانوفيل وشهر العسل، فيبدأ سعر إيجار الليلة من 120 جنيهًا للوحدة المتوسطة في الليلة، ويمكن أن تصل إلى 300 جنيه.

ويمكن أن تقوم باستئجار شالية قريب من البحر، وتحديدًا منطقة "أبو تلات" مكون من غرفة وحمام وصالة، من البحر يبدأ من 100 جنيه لليلة، ويزداد السعر كلما اقتربت من البحر، لكنه ليس مناسب للأسرة ذات العدد الكبير.

أسعار الايجارات في منطقة ميامي والمعمورة

أما داخل الإسكندرية، فيقول محمد صلاح، سمسار في منطقة ميامي، خلال فصل الشتاء غالبًا ما يكون الزوار من الأفراد وليس العائلات، والأشخاص الذين يحبون قضاء أوقاتهم على البحر أو "اللسان"، ولأنهم غالبًا ما يكون شخص أو اثنان فإنهم يفضلون الوحدات ذات الأسعار المنخفضة، والتي تتراوح ما بين 100 إلى 400 جنيه الليلة، حسب المنطقة.

وأوضح أن سعر الوحدة بمنطقة الـ"45" على البحر يبدأ من 250 إلى 300 جنيه لليلة، بينما يقل السعر كلما تعمقت في شارع جمال عبد الناصر، حيث يمكن الحصول على شقة بسعر يتراوح من 90 إلى 200 جنيه.

وأضاف أن الوحدات المتواجدة في شارع خالد ابن الوليد الرئيسي على البحر يمكن أن يصل سعر الليلة فيها إلى 500 جنيه، لأنها تتوفر بها أجهزة حديثة، كم أن بعض أصحاب الوحدات يوفرون "واي فاي" وإنترنت مجاني، وشاشات تلفزيونية، وينخفض السعر كلما ابتعدنا عن البحر، ويتراوح السعر بين 200 إلى 450 جنيه، حسب المكان.