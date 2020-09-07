أسعار الإيجارات في الإسكندرية قبل انتهاء الإجازة: تصل إلى 1500 جنيه

"إسكندرية ماريا وترابها زعفران".. عروس البحر الأبيض المتوسط، تحتفظ بمكانة كبيرة بين المصريين، كانت المصيف الدائم للوزراء وكبار الدولة في أوائل القرن الحالي، رغم ظهور الساحل والقرى السياحية المتعددة، إلا أن الكثيرين يعشقون الذهاب إليها أولا، ولأن أسابيع قليلة تفصلنا عن انقضاء إجازة الصيف، ويأتي بعدها مشكلات العودة إلى الدراسة والعمل.

جريدة "الوطن"، ترصد للمصيفين أسعار إيجارات شقق المصيف وفقًا لتصريحات بعض السماسرة وشركات التسويق العقاري في مناطق مختلفة، في حالة كانت أسرة ترغب في زيارة عروس البحر الأبيض المتوسط.

أسعار الإيجارات باليوم بالعجمي

إذا كنت تبحث عن إقامة بإحدى شقق المصايف بالإسكندرية، فانها ستكون متاحة في بعض المناطق، منها 6 أكتوبر، البيطاش، شهر العسل، وداخل الإسكندرية في شارع خالد بن الوليد، ميامي، المندرة.

تنقسم الإسكندرية إلى جزأين، الأول هو العجمي، والكيلو 21 والبيطاش وشهر العسل والهانوفيل، وتلك المناطق يمكن اعتبارها مصيف، حيث تتوفر بها شواطئ ومحلات يمكن التسوق منها، وفقًا لأحمد خميس سمسار وحدات في تلك المنطقة.

يبدأ سعر إيجار "شقة متوسطة المساحة غرفتين وصالة ومطبخ وحمام" في العجمي من 150 جنيهًا وحتى 500 جنيه حسب قربها من البحر، وتشطيب الوحدة.

أما في الهانوفيل وشهر العسل، فيبدأ سعر إيجار الليلة من 250 جنيهًا للوحدة المتوسطة، ويمكن أن تصل إلى 700 جنيه.

ويمكن ان تقوم باستئجار شالية قريب مكون من غرفة وحمام وصالة، من البحر يبدأ من 250 جنيه،ـ ويزداد السعر كلما اقتربت من البحر، لكنه ليس مناسب للأسرة ذات العدد الكبير.

أسعار الايجارات في منطقة ميامي والمعمورة

أما داخل الإسكندرية، فيقول مصطفي هاشم، سمسار في منطقة خالد ابن الوليد وميامي..

فيقول أن هناك إقبال من المصيفين على تلك المنطقة لقربها من البحر، فضلا عن أنتشار محلات الملابس التي تقوم ببيع "بالات الملابس" وغالبًا ما تكون علامات تجارية معروفة بأسعار مناسبة، كما تنتشر المطاعم والقهاوى والكافيهات، وتتوفر وسائل مواصلات شعبية، مما يجعلك الكثيرين يبحثون عن مصايف بها.

وأضاف أن هناك عاملين يحددا سعر الوحدة الأول قربها من البحر، الثاني مساحتها والتشطيب والإمكانيات المتوفرة.

وأضاف أن الوحدات المتواجدة في شارع خالد ابن الوليد الرئيسي على البحر يمكن ان يصل سعر الليلة فيها إلى 1500 جنيه، لأنها تتوفر بها أجهزة حديثة وبعض أصحاب الوحدات يوفرون واي فاي وانترنت مجاني، وشاشات تلفزيونية، وأقل سعر يمكن ان يتواجد في تلك المنطقة هو 500 جنيه لليلة، وتكون الشقة ذات فرش بسيط.

وأضاف ان السعر ينخفض كلما ابتعدنا عن البحر، ويتراوح السعر ما بين 200 إلى 450 جنيه، حسب المكان.

وأوضح أن البعض يرغب في تأجير فيلات في منطقة المعمورة، ويختلف السعر حسب الإقامة لكنها تبدأ من 2000 جنيه، ويمكن أن تصل إلى 7000 آلاف جنيه لليوم.