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عاجل.. ترامب يقيل مدير وكالة الأمن الإلكتروني

كتب:

كريم عثمان
02:34 ص | الأربعاء 18 نوفمبر 2020
دونالد ترامب

دونالد ترامب

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كريستوفر كريبس مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية ، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

وكان كريستوفر كريبس، كبير مسؤولي الأمن السيبراني في الولايات المتحدة، والذي عمل على حماية الانتخابات من قراصنة الإنترنت، أخبر مساعديه أنه يتوقع إقالته من قبل البيت الأبيض.

ونقلت "رويترز" هذه المعلومات، الخميس الماضي، على لسان 3 مصادر مطلعة على الأمر.

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