مبروك عطية: أغلب مفسري الأحلام "سمك لبن تمر هندي"

علق الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، على تفسير الأحلام والمنامات، قائلا: "مسألة المنامات دي من أهم أسباب تخلف الأمة من زمان لحد دلوقتي".

واعتبر "عطية" خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر، أن هذا الوادي أغلب ما فيه "سمك لبن تمر هندي".

وأضاف الدكتور مبروك عطية أن أول حقيقة أن هذا الدين لا تستفى أحكامه من المنامات، وأن الدين يدعوا إلى تفسير اليقظة، وأننا لجأنا لتفسير الأحلام بدلَا من اليقظة.

وطالب "عطية" المواطنين الانشغال بتفسير اليقطة والاهتمام بالواقع والتفكير فيما نواجهه، وما تواجهه مصر وما يحدث لنا بسبب فيروس كورونا، وألا ينشغلوا بتفسير المنامات.

وأكد الأستاذ بجامعة الأزهر أنه لا يصح القياس على الأنبياء؛ لأن أحلامهم وحي إلهي، ونومهم ويقظتهم كانت وحي من الله عز وجل، وأنه لا يصح القياس عليهم؛ لأن منامهم أحكام ربانية.

وقال مبروك عطية: "99% من اللي بنشوفه هو حديث نفس وحديث النفس له علاج" مضيفا: "لو اليقظة بتاعتنا محترمة وبنصلح فيها الواقع مش الأحلام مكنش هيبقى ده حالنا، ومكنش حد شتم النبي، وكنا تقدمنا وكنا هنام ونشوف أحلام سعيدة".