الدولار يستقر مقابل الجنيه.. و3 بنوك الأقل سعر للبيع والشراء

سجّل الدولار استقرارًا سعريًا مقابل الجنيه في كل البنوك العاملة وشركات الصرافة بمصر، عقب تراجع بقيمة قرش أمس.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه 6 قروش في البنوك وشركات الصرافة خلال 8ايام، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.69 جنيه مقابل 15.59 جنيه.

وجاء بنكي "قطر الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي"، في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر وذلك بـ15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، فيما باعت 3 بنوك هى : "المصرف العربي الدولي، فيصل الإسلامي hsbc" الدولار بأقل سعر وذلك بـ15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وعودة، والمشرق،، وقطر الوطني.

فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش ليسجل 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنك "قطر الوطني".

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا، خلال التعاملات اليومية، في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجّل اليورو أعلى سعرًا للشراء بـ18.49 جنيه، في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي، التعمير والإسكان، فيما سجل سعر شراء الإسترليني استقرارًا عند 20.67 جنيه في بنك الأهلى الكويتي بيريوس.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، إن تراجع سعر الدولار وتوافر المعرض وتراجع الطلب يودى إلى مواصلة استقرار أسعارالسلع والمنتجات وانخفاض بعضها على حركة فتح الاعتماد المستندية في الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة انخفاض الطلبات المتعلقة بواردات السلع من الصين أو عدد من الدول نتيجة زيادة حدة الركود فى السوق المحلي.

وتوقع رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، أنَّ تشهد أسعار الدولار مزيدًا من الاستقرارخلال الفترة المقبلة، نتيجة عودة طلبات المستوردين لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية.

وقال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنَّ التعاملات اليومية للدولار شهدت هدوءًا في بيعه وشرائه، كما هو الحال في العملات العربية والأجنبية، موضحًا أنَّ كل العملات بها "وفرة" أمام الجنيه المصري خاصة العملة الأمريكية.