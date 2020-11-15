استقرار الدولار لليوم الرابع.. وأقل سعر للشراء عند 15.58 جنيه

سجّل الدولار استقرارًا سعريًا مقابل الدولار الجنيه في كل البنوك العاملة وشركات الصرافة بمصر، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه 5 قروش، في البنوك وشركات الصرافة الاسبوع الماضى ، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.70 جنيه مقابل 15.60 جنيه.

وجاء بنك "كريدي أجريكول" في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر وذلك بـ15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، فيما باعت 3 بنوك الدولار بأقل سعر، وهو "الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، hsbc" بـ15.58 جنيه للشراء، مقابل 15.68 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وعودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وقطر الوطني، و"hsbc".

فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش ليسجل 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنوك بلوم، وعودة، والمشرق، و"hsbc"، و"قطر الوطني".

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا، خلال التعاملات اليومية، في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجّل اليورو أعلى سعرًا للشراء بـ18.36 جنيه، في بنوك" كريدي أجريكول ، بلوم، العقارى المصرى العربي"، فيما سجل سعر شراء الإسترليني استقرارًا عند 20.60 جنيه في بنكي "بلوم، العقارى المصري العربي".

من جهته، أرجع أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، الاستقرار الحالي في أسعار الدولار إلى توافر المعرض وتراجع الطلب على حركة فتح الاعتماد المستندية في الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة انخفاض الطلبات المتعلقة بواردات السلع من الصين أو عدد من الدول نتيجة زيادة حدة الركود فى السوق المحلي.

وتوقع رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة، أنَّ تشهد أسعار الدولار مزيدًا من الاستقرارخلال الفترة المقبلة، نتيجة عودة طلبات المستوردين لتلبية احتياجاتهم من السلع الأساسية.

فيما قال علي الحريري، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة في الغرف التجارية، إنَّ التعاملات اليومية للدولار شهدت هدوءًا في بيعه وشرائه، كما هو الحال في العملات العربية والأجنبية، موضحًا أنَّ كل العملات بها "وفرة" أمام الجنيه المصري خاصة العملة الأمريكية.

ووصف "الحريري"، ما يحدث في شركات الصرافة بالانخفاض النسبي في حجم الطلبات على شراء الدولار، لتواجه الصرافات طلبات محدودة نسبيًا مقارنة بالفترة الماضية التي شهدت إقبالًا مكثفًا على شراء الدولار، لافتًا إلى تراجع طلبات التجار لشراء الدولار مع ترشيد حركة الاستيراد في الوقت الراهن لعدم استيعاب السوق.