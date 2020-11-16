أقل سعر في "HSBC".. سعر الدولار اليوم الاثنين 16-11-2020

شهد سعر الدولار استقرارًا بالبنوك وشركات الصرافة في بدء التعاملات الصباحية، اليوم الاثنين، 16 نوفمبر، وذلك بعد تراجعه بقيمة نحو 5 قروش خلال الأسبوع الماضي، ليباع في البنك الأهلي المصري بـ15.70 جنيه مقابل 15.60 جنيه.

وتقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية والمتنوعة للمتابعين والقراء بشكل، متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك المصرية العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وفي مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر، جاءت 8 بنوك، هي مصر، والأهلي المصري، والمصري الخليجي، وعودة، والتنمية الصناعية، وأبوظبي التجاري، والمصرف العربي الدولي، وقطر الوطني، وذلك بـ15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر للدولار في بنك واحد هو HSBC وذلك بـ15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري، إذ سجّل سعر الريال السعودي استقرارًا عند 4.16 جنيه، كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وعودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وقطر الوطني، و"hsbc".

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.25 جنيه، كأعلى سعر شراء للدولار في بنوك بلوم، وعودة، والمشرق، و"hsbc"، وقطر الوطني.

وعلى صعيد العملات الأجنبية، شهدت أيضًا تباينًا كبيرًا أمام الجنيه المصري، إذ سجّل اليورو أعلى سعرًا للشراء بـ18.48 جنيه، في بنك المصري العربي الدولي، فيما استقر سعر شراء الإسترليني عند 20.62 جنيه في بنك المصرف العربي الدولي.

وبالرغم من الخفض الجديد من البنك المركزي للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يقول الخبير المصرفي محمد رشدي إنّه من المتوقع أن تستمر جاذبية الاستثمار في العملة المصرية، وذلك بسبب تراجع نسب المخاطرة في الاستثمار في السوق المصرية، واستمرار جاذبيتها مقارنة بكثير من اقتصادات الدول الناشئة المضطربة بسبب كورونا.

وتابع الخبير المصرفي في تصريحات سابقة، أنّه منذ بداية العام الحالي، كان الأداء القوي للجنيه المصري متوقعًا، خاصةً مع بداية الدولة المصرية في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استغرق تنفيذه نحو 3 سنوات منذ نهاية العام 2016.