"التخطيط" تطلق مبادرة المركز التكنولوجي المتنقل لخدمات المواطنين

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاق مبادرة المركز التكنولوجي المتنقل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتقديم خدمات المحليات للمواطنين، في إطار رؤية واهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم.

وسيجرى استعراض المركز المتنقل ضمن مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات معرض CAIRO ICT، والذي ينطلق في 22 نوفمبر الجاري.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن فكرة المركز التكنولوجي المتنقل تقوم على انتقال المركز المجهز في شكل سيارة مجهزة بأحدث الأجهزة، بهدف توسيع قاعدة المتعاملين معه، كما أنَّ من المخطط أن يقوم المركز بالانتقال إلى مقار إقامة المواطنين لينهي خدماتهم التى يطلبونها من المحليات فى أماكن تواجدهم فى وقت قياسي؛ تحقيقًا لسياسة الدولة فى توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق السرعة في إنجاز خدمات المواطنين بأكثر الطرق سهولة وكفاءة، إضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير.

وأضافت السعيد أن المركز التكنولوجي المتنقل يتضمن متوسط 50 خدمة من خدمات المحليات طبقًا للحي التابع له المركز، ويطبع المركز المتنقل المخرجات دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز الوحدات والإدارات المحلية أو المركز التكنولوجي بالحى أو المدينة، مشيرة إلى أن المركز المتنقل مجهز بأحدث أجهزة نظم المعلومات المتصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التجربة الأولى للمركز التكنولوجي المتنقل ستكون فى حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، ومن المخطط أن يتم تعميم التجربة بباقي محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وتشمل الخدمات المقدمة من خلال المركز التكنولوجي المتنقل كل خدمات السداد من إيجارات، وأقساط، وتجديد رخص المحلات، والإشغالات، والإعلانات، وتزود تلك المراكز المتنقلة بوسيلة رقابة متصلة بالمركز الرئيسي بهدف متابعة العمل وتحقيق الشفافية.