مميزات وخطوات التحويل لبطاقة "ميزة".. اصرف جزء من المعاش قبل ميعاده

مع تفشي جائحة فيروس كورونا، استحدثت الحكومة المصرية العديد من الخدمات الجديدة للتسهيل على المواطنين إجراء الخدمات، ما جعل وزارة المالية تسعى إلى تحويل 28 ألف بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى بطاقات الدفع الوطنية اللاتلامسية المعروفة إعلاميًا بـ "كروت ميزة".

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، مزايا البطاقة اللاتلامسية، "كارت ميزة" الذي يتم تحويل بطاقات مستحقات العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إليه، كالتالي:

مميزات "كارت ميزة" للعاملين بالدولة وأصحاب المعاش

- يستطيع المواطن من خلال كارت ميزة صرف جزء من المعاش قبل موعده، عن طريق شراء المنتجات المطلوبة ولا يمكن الحصول عليها نقدا.

- يمكن للمواطن الشراء والدفع من ماكينات الدفع الإلكترونية.

- تمكن المواطن من دفع الفواتير الخاصة به وجميع المستحقات الحكومية من ماكينات نقاط البيع.

- يمكن للمواطن أن يسحب المعاش الخاص به من ماكينات الصراف الآلي.

- تتميز بطاقة ميزة بكونها بطاقة لا تلامسية.

المستندات المطلوبة للتحويل أصحاب المعاش لكارت ميزة

- ملء استمارة فتح الحساب التي يتم الحصول عليها مجانَا من مكاتب البريد.

- صورة من البطاقة الشخصية الخاصة بصاحب المعاش أو مستحقه، ويجب أن تكون سارية.

- صورة من بطاقة الفيزا الخاصة بصاحب المعاش.

يتم التحويل إلى كارت ميزة لصرف المعاش الشهري من خلال التوجه لمكتب البريد وتقديم المستندات المطلوبة لذلك، للاستمتاع بما تقدمه بطاقة ميزة من تسهيلات للمواطنين.

يذكر أن بطاقة "ميزة" لموظفي الدولة الخدمات البنكية، وتكون البطاقة سارية لمدة 5 سنوات، ومن المقرر أن يتم تحويل جميع بطاقات موظفي الدولة بالكامل إلى بطاقة ميزة في شهر سبتمبر من العام المقبل.