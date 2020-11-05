بعد اتجاه تكافل وكرامة لها.. المستندات المطلوبة لبطاقة ميزة في البنوك

انطلاقًا من اتجاة الدولة نحو سياسية الشمول المالي، أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم استبدال بطاقات ما يقرب من 3 مليون ونصف مستفيد من برنامج "تكافل وكرامة" ببطاقات ميزة، مشيرة إلى أنه بدأ عمل ميزة على جميع بطاقات تكافل وكرامة بالتنسيق مع بنك ناصر والبنك المركزي.

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعي فإن الفئة المستحقة من "تكافل وكرامة" هي كل من الأسرة والطفل والمرأة ذوى الإعاقة والمسنين والشباب بدءً من سن 16 عاما، كما أنها تتيح التسوق والسداد الآمن عبر الإنترنت لكل المدفوعات المحلية سواء كانت فاتورة الكهرباء والغاز والتليفون الأرضي.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة ميزة في عدد من البنوك:

بنك QNB الأهلي

1- بطاقة الرقم القومي سارية .

2- نموذج طلب بطاقة ميزة في أقرب فرع للمصرف.

بنك القاهرة

1- الحد الأدنى للسن لإصدار البطاقة 16 سنة.

2- الحد الأدنى للسحب النقدي اليومي داخل مصر 10 آلاف جنيه، والسحب الشهري 50 ألف جنيه.

3- يتم التوجه للفرع مع إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها، وكذلك إيصال مرافق حديث.

4- مدة البطاقة 5 سنين من تاريخ الإصدار.

بنك مصر

1- يجرى إصدار البطاقة بدون الحاجة لفتح حساب، ولا يمكن ربطه بأي حساب بالبنك اعتبارا من سن 16 عاما.

2- مدة البطاقة عامين من تاريخ الإصدار ولا تجدد.

3- بعد انتهاء صلاحية البطاقة يتم تقديم طلب لإصدار بطاقة جديدة برسوم جديدة.

4- يتم الإيداع النقدي من أحد فروع بنك مصر أو من خلال ماكينات الصراف الآلي القابلة لخدمة الإيداع النقدي بالبنك.

5- الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي داخل مصر 10 آلاف بحد أقصى 5 حركات يوميا، 50 ألف جنيه شهريا.

6- لا توجد عمولة للسحب من ماكينات صرف بنك مصر، وتبلغ 6 جنيهات من ماكينات صرف البنوك الأخرى.

7- لا توجد رسوم للاستعلام عن الرصيد من ماكينات صرف بنك مصر، وتبلغ قيمتها جنيهين من ماكينات صرف البنوك الأخرى ذات الشعار 123.

8- يمكن اتخاذ أي إجراء على البطاقة من خلال أي فرع بدون التقيد بفرع محدد.

9- يتم إصدار بطاقة "ميزة" من خلال التوجه لأي فرع لبنك مصر على مستوى الجمهورية، مع ضرورة إحضار صورة بطاقة الرقم القومي سارية والأصل للاطلاع.

البنك الأهلي المصري

1- التوجه للفرع مع إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

2- الحد الأدنى للسن للحصول على الكارت 16 سنة.

3- يمكن الحصول على البطاقة لغير عملاء البنك أيضًا.

4- تبلغ رسوم الاشتراك السنوي 10 جنيهات.

5- صلاحية الكارت تصل إلى 3 سنوات.

6- يمكن استلام الحوالات القادمة من الخارج عن طريق الكارت.

7- الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي داخل مصر 20 ألف جنيه.

8- عمولة السحب من ماكينات صرف البنك الأهلي تصل إلى 2 جنيه، و5 جنيهات من ماكينات صرف البنوك الأخرى.

يذكر أن "تكافل وكرامـة" هـو برنامـج التحويـلات النقديــة المشروطـة الـذي أطلقـتـه وزارة التضامـن الإجتماعـي تحـت مظـلة تطويــر شــبكات الأمـان الإجتماعــي.