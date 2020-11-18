5 خطوات لصرف منحة الزواج في حالة قطع معاش البنت أو الأخت.. تعرف عليها

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه ​​​​​​​​في حالة قطع معاش البنت أو الأخت بسبب الزواج، يتم صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة واحدة فقط.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن منحة الزواج تحسب على المعاش المستحق عن شهر الزواج، ولا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

تسقط منحة الزواج حال عدم التقدم لصرفها خلال 5 سنوات

وأضافت الهيئة، أن منحة الزواج تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها.

واشترطت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن يكون القائم بالصرف مستحقاً في المعاش، وألا تكون قد قامت بصرف منحة زواج من قبل.

وحددت الهيئة القومية 3 خطوات لصرف المنحة، كالتالي:

- التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش.

- تقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج المرفق هنا .

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر توجيهات واضحة، برفع المعاناة عن المواطنين، من خلال تطوير عمل الهيئة ليكون بطريقة رقمية، وتقديم الخدمات التأمينية بمنتهى السرعة، وفي أقل وقت.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، أن الهيئة تسعى لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية واستغلال أموال التأمينات في مشروعات كثيفة العمالة لمساعدة الدولة في حل مشكلة البطالة واستثمار أموال التأمينات استثمارًا أمثل.