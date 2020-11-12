التأمينات: في حالة عدم ثبوت مدة العمل يتم احتسابها على أساس أقصى مدة

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، أن التزام صاحب العمل بالتأمين على عماله هو التزام قانونى، مشيرة إلى مخالفة ذلك يعرض صاحب العمل لعواقب خطيرة .

وأضافت التأمينات، أنه فى حالة ثبوت علاقة العمل وعدم التأكد من مدة العمل أو مدة الاشتراك، فإن ربط المعاش أو التعويض يكون على أساس الحد الأدنى، وفى حالة عدم التثبيت من قيمة الأجر يتم احتساب القيمة الرأسمالية للمعاش .

فى حالة عدم ثبوت مدة العمل يتم احتسابها على أساس أقصى مدة لاستحقاق المعاش

وأوضحت أنه فى حالة عدم ثبوت مدة العمل يتم احتسابها على أساس أقصى مدة لاستحقاق المعاش، بالإضافة إلى الحرص على عدم حصول أحد العاملين على مبالغ إضافية بدون وجه حق، ثم يتم الرجوع على صاحب العمل بتلك المبالغ.

ألزم قانون 148 لسنة 2019، واللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات صاحب العمل بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه ، خلال أسبوعين من التحاق أي عامل بالعمل لديه .

وتتمثل أهميته في حصول العامل علي الحماية التأمينية كما أنها تؤثر في ربط المنشآة وحساباتها على قاعدة بيانات معلومات الحاسب الآلي بالهيئة.

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه ستتم ميكنة مكاتب هيئة التأمينات لتسهيل إجراءات تأدية الخدمات، مؤكداً أن أرشيف ملفات الأوراق يستحوذ على 40% من مساحة مكاتب التأمينات.

وأضاف أنه تم فحص الشكاوى خلال الفترة الماضية، وتبين أن الغالبية منها كانت تخص تأخر صرف المستحقات التأمينية لأصحاب المعاشات، وبتحليل الظاهرة اتضح وجود مشكلة كبيرة فى العاملين بالقطاع الخاص، وعملهم فى أكثر من مكان وفى أكثر من منطقة ولديهم مدد تأمينية كثيرة، لافتاً إلى أنه تم وضع نظام والبدء فى تنفيذه ، معتمد على الحاسب الآلى لصرف المعاشات للمستحقين دون الانتظار لتداول الملفات يدوياً.