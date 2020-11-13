رئيس التأمينات: الرئيس وجه بتحويلها لهيئة رقمية "مفيش ورق"

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية بالتأمين الاجتماعي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بتحويل هيئة التأمينات الاجتماعية لهيئة رقمية.

وقال "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن الهيئة ستتحول لهيئة رقمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأضاف: "يعني مفيش ورق ولا فيه مستندات والمواطن ممكن من خلال التليفون المحمول يحصل على الخدمة بتاعته"، مؤكدًا أن التأمينات ورثت تركة ثقيلة وأنه ترأس الهيئة منذ 4 شهور فقط، مؤكدا أن الهيئة بها الكثير من المشاكل، مشددًا أنه لا يبرر هذه المشاكل.

وأوضح "عوض" أن موظفي هيئة التأمينات يرفعون شعار التخفيف عن كبار السن، مشددًا على أن المشاكل التي تحدث بسبب نظام العمل نفسه مشيرًا أنهم يعملون حاليا على إعادة هندسة الإجراءات.

وعلق رئيس الهيئة على ما حدث مع محافظ الإسكندرية في مكتب تأمينات الدخيلة، مشيرًا أنه أمر بوقف مدير المكتب والتحقيق معه، وأن هناك لجنة لحصر المشاكل الموجودة في المكتب لحلها، مؤكدًا وجود مشاكل مشابهة في مكاتب أخرى، مطالبًا المحافظ بتخصيص مكان في دور أرضي واسع لتقديم الخدمات للأهالي.